Makoke atesa d'urgència per una caiguda que podria deixar-la fora de 'Supervivientes'

La nit d'avui ha deixat clar que 'Supervivientes' és un dels realities més durs de la televisió. Com sempre, els concursants s'han enfrontat a un joc de recompensa en el qual hem vist un enuig monumental de Laura Madrueño. A més, en la mateixa prova hem pogut veure una aparatosa caiguda de Makoke que podria deixar-la fora del concurs.

Ha ocorregut en ple directe de 'Tierra de Nadie', amb Carlos Sobera al capdavant. Els concursants s'enfrontaven, com cada setmana,a un repte físic per guanyar una suculenta recompensa: un plat enorme d'ous ferrats amb patates. Una de les fases d'aquest joc era passar penjant-se de diverses barres, una cosa que suposa fer una gran força en els braços.

| Mediaset

Una prova que se li ha resistit a Makoke que, després de diversos intents, ha acabat caient de cul a la sorra. Una aparatosa caiguda que l'ha deixat a terra mentre es queixava del dolor. Ràpidament, els seus companys s'han acostat a ella i la presentadora ha aturat el joc.

"Aturarem un segon perquè vingui l'equip mèdic", demanava Laura Madrueño. "Em fa mal, em fa mal", se sentia a Makoke cridar. Ràpidament,l'equip mèdic de 'Supervivientes' l'ha apartat de la prova per atendre-la.

Després de la caiguda, el programadetenia un moment la connexió en directe. "Makoke està bé però estem a l'espera del part mèdic", comunicava Laura Madrueño abans de reprendre la prova, que ha transcorregut amb normalitat.

No hem tornat a veure Makoke en la resta del programa. Tot i que el seu equip ha acabat guanyant la recompensa, la concursant no ha aparegut tampoc per celebrar-ho i menjar, cosa que fa sospitar de la gravetat de l'assumpte. Finalment, al final de la gala, Carlos Sobera s'ha pronunciat sobre l'estat de salut de la col·laboradora.

"Com sabeu, Makoke ha patit una caiguda bastant aparatosa", començava el presentador, que assegura que "estava totalment controlada". No obstant això, aquest ensurt mèdic podria posar fi a l'aventura de l'ex de Kiko Matamoros a 'Supervivientes'. "No sabem si podrà continuar en el concurs, el diagnòstic encara no és concloent", asseverava Sobera, que comunicava que estarien pendents de realitzar més proves per decidir el futur de la concursant a Hondures.