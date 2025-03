El impactante incidente que obliga a Gala a retirarse de la prueba en 'Supervivientes'

El hambre, los mosquitos o las tormentas extremas en Honduras hacen que 'Supervivientes' no sea un concurso nada fácil. El reality más extremo de la televisión somete a sus concursantes a las duras condiciones de la isla y eso puede dar pie a algún que otro susto. En esta ocasión, Gala Caldirola ha tenido un pequeño incidente médico que la ha dejado fuera de la prueba de líder.

La modelo y ex tronista ha sufrido un pequeño percance en el que se ha clavado una astilla enome en el pie. Ante el espanto de sus concursantes, Gala Caldirola ha sabido mantener la calma y manejar la situación de la mejor manera posible. "Me duele pero puedo mover los dedos", se decía a sí misma para tranquilizarse.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes, la astilla (de unos 15 cm) se clavaba a una gran profundidad. Tanto sus compañeros como el público en plató no podían salir de su asombro, observando como aún así la concursante se mantenía tranquila. "Madre mía Gala", exclamaba Pelayo Díaz, en shock.

Más adelante, durante la segunda gala de 'Supervivientes', Gala Caldirola se ha derrumbado. Ha sido justo antes de participar en el juego de líder, cuando la modelo se quedaba al lado de Laura Madrueño entre lágrimas. En esta ocasión, la prueba era una de las míticas del programa: aguantar colgada en un poste.

| Mediaset

"No soy capaz de hacerlo", lloraba ella, que aseguraba no poder participar. "Ya habéis visto lo que me ha pasado y estoy llena de pisotones, golpes...", seguía explicando, asegurando que le dolía mucho el pie. La modelo también explicaba que está tomando medicación y eso la hace estar mareada.

"Queremos asegurar que Gala lo ha intentado", ha querido explicar Laura Madrueño a su favor. "Ella se ha colgado del poste pero estaba mareada y ha tenido que bajar", seguía diciendo la presentadora de 'Supervivientes', que trataba de calmar a la modelo.

También ha tratado de animarla Terelu Campos, que tampoco podía participar en la prueba por no ser concursante oficial. "Ella se piensa que no es valiente... solo hay que ver las imágenes de esta mujer durante la semana", la animaba.

Finalmente, la modelo se ha quedado sin participar en una de las pruebas más míticas de 'Supervivientes'.