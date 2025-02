José María Almoguera anuncia que abandonará 'GH DÚO' por un motivo de peso

La de esta semana es, quizás, una de las nominaciones más decisivas de 'GH DÚO'. Miguel Frigenti, Romina Malaspina y María Sánchez se juegan la expulsión con unos porcentajes más igualados que nunca. Además, la casa está viviendo sus momentos más tensos, con los bandos cada vez más distanciados. Ante todo esto, José María Almoguera activa el temido protocolo de abandono.

Y es que el clima tenso que se ha vivido las últimas semanas dentro de la casa de 'GH DÚO' ha llegado a un punto de no retorno. El bando de 'Los Conocidos' y el de 'Los Famosos' ya no se soporta y, ante ello, el hijo de Carmen Borrego ha decidido actuar. José María Almoguera se planta firme ante la idea de la expulsión de María Sánchez, con quién está viviendo un romance.

"Yo ya os digo que si se va ella, a la siguiente nominadme a mí", les decía José María Almoguera a sus compañeros, Marieta Díaz y Sergio Aguilera. Ante la sorpresa de sus aliados, el joven de las Campos ha querido explicar que le parecería "injusto" si se fuera María Sánchez.

| Mediaset

"Yo estoy muy contento con María aquí, sería una faena que se fuera", confesaba luego José María Almoguera, volviendo a recalcar que no le parecería bien que se fuera ella. En su opinión, la audiencia debería expulsar a Miguel Frigenti, a quién acusa de haber dividido la casa en bandos.

Quién también ha querido pronunciarse ha sido Carmen Borrego, que ha acudido este jueves al plató de 'GH DÚO' en calidad de defensora. La colaboradora se ha mostrado tajante: "Espero que no abandone", ha expresado en un principio, "pero me gusta que lo diga, porque así demuestra lo mucho que le importa ella".

No ha sido el único al que la presión le ha podido. Miguel Frigenti, que desde hace unas semanas se ha convertido en el enemigo público de 'Los Famosos', también está de bajón. "No me apetece estar aquí", se quejaba con Maica Benedicto, "Lo que quiero hacer es irme a mi casa y estar con mi novio", decía.

A pesar de la doble activación del protocolo de abandono, finalmente, ambos concursantes han superado el bache. Ion Aramendi, quien encabeza los 'Límite 48h', ha querido hablar con José María Almoguera y preguntarle cómo se sentiría ante la posible expulsión de María. "Si se va, la echaré de menos", ha dicho finalmente, dando a entender que ya no se le pasa por la cabeza el abandono.