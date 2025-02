Álex Ghita dice a Marieta Díaz lo que muchos piensan de su concurso en 'GH DÚO'

La de Álex Ghita fue una de las despedidas más explosivas de los últimos años. Fueron especialmente duras sus palabras contra Marieta Díaz, a quien calificó de "tamagotchi". Tras un duro enfrentamiento con Suso Álvarez, pareja de la joven, al entrenador se ha enfrentado a ella en su regreso a la casa.

Ha sido a su entrada como aspirante a la repesca, que inició en el Debate del domingo. Vanessa Bouza, Manuel Cortés y Álex Ghita se impusieron a Jeimy Báez, ganándose así el derecho a subir a la casa. Por supuesto, 'GH DÚO' les ha preparado una entrada por todo lo grande: con un cara a cara con sus ex-compañeros.

El primero ha sido el turno de Marieta Díaz y Álex Ghita. Aunque en un inicio ambos se han recibido cordialmente, la situación ha terminado bastante tensa entre ambos concursantes. "¿Me has echado de menos?", le preguntaba con sorna el joven, que también ha dicho que le ha regalado un tamagotchi a su hija.

"Me acordaba de ti cuando comía galletas", le ha respondido ella, también con ironía. Tras un par de preguntas para ponerse al día, Ion Aramendi les ha preguntado si habían izado la bandera blanca. "Espera un momento", le ha dicho Marieta Díaz, muy decidida.

| Mediaset

"Yo soy un poco cerrada a veces", ha comenzado la joven, "pero cuando alguien no me entra desde un principio, no me entra", ha revelado. También ha querido aclarar el motivo por el que no traga al entrenador. "No me ha hecho una convivencia fácil, no quería relacionarse como todos, no me gustaron sus comentarios...", ha explicado, haciendo referencia a sus desencuentros.

Ahora, era el turno de él para responder. "Cuando te dije lo del tamagotchi es porque habías cogido una dinámica", le ha querido explicar. "Ahora estas con otra, has arrancado como un piloto de Fórmula 1", decía, asegurando que ahora va gritando como "un pollo sin cabeza".

El ex de Adara Molinero la ha acusado de calcular lo que hace en el concurso. "Es tan predecible que podría estar en las sugerencias de Netflix", se ha burlado Álex Ghita, con una de sus comparaciones ya míticas.

"Te lo vas a pasar muy bien conmigo", ha terminado diciéndole el entrenador, con una sonrisa burlona. "Yo contigo no voy a hablar", se ha mantenido muy firme la joven, dejando claro que, de momento, la bandera blanca está lejos de levantarse.