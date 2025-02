'GH DÚO' castiga a los concursantes sin conocer el nombre del último salvado

Las fracturas en la casa de 'GH DÚO' son cada vez más marcadas. Los dos bandos no llegan a un entendimiento y cada vez están más distanciados. Una división que se refleja en la audiencia que, como siempre, es quién tiene la última palabra.

Así lo han mostrado los porcentajes de la última nominación, que está más igualada que nunca. Recordamos que, tras la última gala, Romina Malaspina, María la Jerezana, Maica Benedicto y Miguel Frigenti son los que se juegan la expulsión. Al principio del debate de este domingo, con Ion Aramendi al frente, se han revelado los porcentajes ciegos.

Como siempre, hay dos porcentajes altos que destacan entre el resto pero, a diferencia de en anteriores ocasiones, estos están más igualados que nunca. El más votado acumula un 51% de los votos, mientras que el segundo más votado alcanza el 38% de los votos. Muy alejados de ellos, un 9% y un 2%, como los menos votados.

"No quiero pecar de soberbio pero creo que soy el 9%", ha confesado Miguel Frigenti, al ser cuestionado por el presentador. "Mi apuesta es que los dos porcentajes altos son María, porque es del otro bando, y Romina, porque esta semana se ha equivocado bastante", se mostraba más sincero que nunca.

Una teoría que comparten sus compañeros y que coincide con los posicionamientos. Como ya es tradición, los concursantes han tenido que dar el nombre de la persona que quieren ver expulsada. Dando muestra de la casa divida, detrás de Romina se han situado Marieta Díaz, Sergio Aguilera y José María Almoguera. El otro bando, tras María la Jerezana: Óscar Landa y Álex Ghita.

Finalmente, ha llegado el momento de dar a conocer el veredicto de la audiencia. Esta vez, como parte de la prueba semanal, Ion Aramendi ha retado a los concursantes a vaciar un barreño lleno de bolas de plástico. Si lograban vaciarlo, sabrían quién era el menos votado de la audiencia.

Tras 30 segundos, los cuatro nominados no han logrado superar el reto, por lo que el presentador les ha comunicado lo que nadie quería escuchar. "Lo siento, no lo habéis conseguido y no podréis conocer el nombre del salvado", les ha comunicado.

Sin embargo, la ceremonia de salvación se ha celebrado de todas formas, revelando que ese 2% pertenecía a Maica Benedicto y sacándola de la lista de nominados. Así, Romina Malaspina, Miguel Frigenti y María Sánchez lucharán por no convertirse en el séptimo expulsado oficial de 'GH DÚO'.