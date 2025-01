Javi Mouza abandona (otra vez) 'GH DÚO' por la puerta de atrás

La estancia de Javi Mouzo en la casa de 'GH DÚO' peligraba desde hace días. Durante la semana pasada, el concursante ya activó en más de una ocasión el protocolo de abandono, poniendo en jaque a la organización del programa. El gallego ya abandonó 'GH 19' y, ahora, a pesar de la segunda oportunidad que le ha otorgado el programa, vuelve a marcharse por la puerta de atrás.

"He intentado hacer todo lo que he podido", ha declarado el concursante de 'GH DÚO', momentos antes de su abandono, "pero no puedo más". En su primer paso por la casa, el concursante abandonó después de que su pareja, Vanessa Bouza, se lo pidiera tras ser expulsada. Ahora, el motivo sigue ligado a su pareja.

Durante la gala pasada, Javi Mouzo ya expresaba su intención de abandonar porque echaba en falta a su pareja. "La echo demasiado de menos", expresaba el otro día, dolido. "Ella es mi persona", declaraba. Sin embargo, Vanessa Bouza lograba convencerle de que no lo hicieran, mandándole unas palabras de apoyo.

Ahora, sin embargo, nadie ha podido convencerle de que se quede. "Mi mente me está diciendo basta", ha explicado. "La casa se me cae encima y cada cosa se convierte en una montaña". Tras disculparse con "aquellos que depositaron su confianza en él", Javi Mouzo ha asegurado que sabe estar defraudando a mucha gente, pero que necesita priorizar su "salud" y su "mente".

| Mediaset

Además, el gallego se enfrenta hoy a un nuevo mazazo. Vanessa Bouza se ha mostrado muy descontenta con algunas actitudes de él en la casa, dedicándole unos posts en Instagram diciéndole que "se fuera a tomar por culo".

En referencia a la decisión su abandono de 'GH DÚO', Vanessa Bouza se ha mostrado dolida. "No me gusta que no valore el concurso donde está, me parece una falta de respeto", ha sentenciado en un inicio. Sin embargo, tras verle marcharse definitivamente de la casa más famosa de la televisión, ha asegurado que le "duele verlo así".

Así, Javi Mouzo vuelve a marcharse de la casa de Gran Hermano por la puerta de atrás, sin poder despedirse de sus compañeros. Mientras que algunos han asegurado que ya se lo esperaban, Maica Benedicto, con quién coincidió en 'GH 19', se ha mostrado muy afectada. "Me da mucha pena", ha aclarado al borde la lágrima. "Sé que lo estaba pasando mal pero creía que iba a remontar", le ha explicado al presentador.

Sin duda, el gallego se enfrenta a una noche dura. No solo tendrá que responder a todas las preguntas de Carlos Sobera, sino que también verá por primera vez las duras palabras de su pareja, que se plantea romper con él.