Carmen Borrego estalla contra Frigenti por defender a José María Almoguera en 'GH DÚO'

El conflicto en 'GH DÚO' sigue generando revuelo dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. En esta ocasión, las tensiones entre José María Almoguera y Miguel Frigenti han sido muy comentadas en los programas de Telecinco. El enfrentamiento ha desatado diversas reacciones, y una de las más destacadas ha sido la de Carmen Borrego, madre de José María Almoguera, que ha opinado en 'Vamos a ver'.

Todo comenzó con una discusión en la casa a raíz de una de las pruebas propuestas por el equipo de 'GH DÚO'. En un momento del enfrentamiento, José María Almoguera se dirigió a Óscar con un contundente: "Me estás empezando a tocar las pelotas con tus formas". A lo que Óscar Landa respondió: "Quiero gritar en mi casa, mis formas son estas". Sin quedarse callado, José María Almoguera replicó: "Yo no quiero que griten en mi casa".

Ante esta situación, Miguel Frigenti intervino contra José María Almoguera: "Si no quieres que griten en tu casa, te vas a tu casa, no entras a un reality. Deja de hacer el papelón, que me caes mal y es evidente de que yo a ti te caigo peor. Vete luego a 'De Viernes'". Sin embargo, la respuesta del hijo de Carmen Borrego no tardó en llegar: "Te jode que vaya yo y no otros. Que te encantaría estar ahí, lo sé. Tienes que estar aquí porque no te llaman de otro lado".

| Telecinco

Desde el plató de 'Vamos a ver', con Adriana Dorronsoro al frente, analizaron el conflicto y Carmen Borrego no dudó en pronunciarse. "¡Qué golpe bajo!", exclamó la presentadora ante las palabras de José María Almoguera. Por su parte, Carmen Borrego se mostró crítica con Miguel Frigenti: "Me llama la atención que después de todo lo que ha vomitado por su boca, el que llore y esté en la cama sea él. Por algo será...".

Además, la colaboradora expresó su punto de vista sobre la dinámica de 'GH DÚO' y la figura de su hijo dentro de la casa. "Estamos en el ecuador del programa, estos formatos son así. Me parece muy bien que existan personas tan provocadoras como Frigenti, pero lo que tenemos que tener claro que para que exista un Frigenti tiene que existir un José María", añadía.

En medio de la conversación, Adriana Dorronsoro lanzó una pregunta clave: "¿Crees que va hacia José María porque le ve fuerte?". A lo que Carmen Borrego respondió con firmeza: "Él solo ha estado nominado una vez, yo creo que va en desventaja porque el resto son mucho más conocidos. Su comportamiento ha sido siempre el mismo, no ha cambiado. Mi hijo se ha sentado en un plató, pero no me ha puesto verde. Ha contado que tiene un problema y me parece una provocación innecesaria".