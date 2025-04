Impactante reacción en 'Supervivientes' tras el regreso de Manuel, Makoke y Nieves

Hoy se cumplen un mes y 10 días desde que dio inicio este 'Supervivientes'. Nos acercamos al ecuador del concurso y, como siempre, el programa se prepara para pasar a la siguiente fase del reality. Tras varias semanas de aislamiento, los habitantes de 'Playa Misterio' se unifican con sus compañeros de Furia y Calma, evento que ha causado una gran reacción en el resto de concursantes.

Desde el principio de esta edición, los expulsados han ido pasando por 'Playa Misterio' a la espera de la oportunidad para regresar. Varias expulsiones después, Makoke, Manuel González y Nieves Bolós se vuelven a reincorporar en la playa principal del concurso, dejando atrás uno de los misterios más importantes de esta edición. Así, 'Supervivientes' inicia una nueva fase donde todos los concursantes estarán unificados.

Así, los tres desterrados regresaban a una Palapa más explosiva que nunca. El primero en entrar ha sido Manuel González, que rápidamente ha creado la impactante reacción de Anita Williams. Con un fuerte ataque de ansiedad, la joven no ha podido evitar las lágrimas al ver entrar al causante de tanto sufrimiento en su relación con Montoya.

| Supervivientes

Explosiva reacción de Anita

"Este tiempo me ha venido muy bien para recordar cosas con Montoya y no quiero que se fastidie porque se remueve todo", explicaba ella en cuanto se calmaba un poco. A pesar de que su relación con el sevillano ha sido una montaña rusa, la pareja había conseguido apartar sus diferencias y reconciliarse.

Algunos compañeros no tardaban en saltar en su defensa. Mientras que Montoya trataba de tranquilizarla, diciendo que nada iba a cambiar, Carmen Alcayde iba un poco más allá. "Me extraña que te lo pases bien en esta situación", sentenciaba la periodista, que le acusaba de reírse de Anita y sus sentimientos.

"Solo estoy contento de estar aquí", respondía él. La siguiente en entrar era Makoke, que era recibida con mucha diferencia al ex tentador. A pesar de algunas malas caras entre sus compañeros, la colaboradora ha recibido el efusivo recibimiento de Montoya y Anita, dos de sus grandes apoyos.

"No había visto ni a Laura, yo a esta persona le hago la cruz después de que me traicionara", sentenciaba la ex de Kiko Matamoros, que había enmudecido a su rival. Finalmente, ha entrado también Nieves Bolós. La influencer se marchó de 'Supervivientes' sin malos rollos, lo que ha causado que la reacción mayoritaria haya sido de amabilidad.

Divididos por equipos

Una vez reunidos todos, ha sido momento de elegir a qué playa se unía cada concursante. Una decisión que ha recaído en manos de los líderes semanales: Damián Quintero y Anita Williams. Momento en el que la joven ha vuelto a romperse a llorar.

"Le he dicho a Damián que no quiero a Manuel porque me da ansiedad solo de pensarlo", se volvía a derrumbar. Finalmente, era el karateka quién tomaba la decisión por los dos. Makoke iba a Playa Calma con él y Nieves Fit a Playa Furia con Anita. En cuanto a Manuel, nadie parecía quererlo en su equipo.

"Es mejor que vaya a tu equipo porque sino va a desestabilizar a Montoya", le pedía él. "A mí lo que más ansiedad me daría sería que él estuviera en tu playa sin saber qué pasa", decía Anita, asegurando que no quería que Montoya sufriera. Finalmente, la joven ha decidido que su ex tentador fuera a su playa.

"Que venga a mi playa pero no va a comer ni cangrejo ni lentejas porque soy la líder",ha sentenciado la concursante, que sigue poniendo a Montoya como su prioridad. Sin embargo, tras el inesperado abandono por motivos médicos de Almácor, el joven ocupará su lugar en Playa Calma. Sin duda, un giro en el concurso que podría cambiar el curso de 'Supervivientes'.