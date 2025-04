El padre de Montoya se pronuncia y sentencia el concurso de Anita en 'Supervivientes'

La historia entre Montoya y Anita, marcada por idas y venidas dentro de 'Supervivientes', sigue generando titulares. Tras ser sancionados, junto a Carmen Alcaide, por incumplir las normas del programa, su vínculo sentimental parece estar en un punto muerto. En medio de esta tensión, 'Vamos a ver' ha contactado con las familias de ambos concursantes para conocer su opinión.

'Vamos a ver' ha conseguido declaraciones tanto de los padres de Anita como del padre de Montoya. Y mientras la familia de ella se muestra conciliadora y cariñosa con su exyerno, el entorno del superviviente no esconde sus reservas respecto a la exconcursante.

Laura, madre de Anita, no ha dudado en mostrar su aprecio por Montoya y confía en que este reencuentro puede impulsarle en 'Supervivientes'. "Se pasa la vida sobreviviendo y teniendo retos muy fuertes, más que las pruebas de ahí. Ella es una superviviente todos los días de su vida", ha comenzado diciendo.

| Telecinco

"A él le veo como es, en su esencia porque es así, es genuino. Me alegro también del acercamiento que han tenido porque creo que también él aprovechará más la oportunidad porque entró como un poco derrotado. Sí, es que al final es que se quieren mucho. Han estado un año y pico juntos y han convivido muchísimo. Ha formado parte de la familia. Bueno, lo veía más que a mi hijo. Que vuelvan o no es una cosa de ellos y yo no me voy a meter. Si vuelven y viene a casa, pues bienvenido. Y si quedan como amigos, también", añadió la madre de Anita con total sinceridad.

También el padre de la concursante, Pepe, ha querido pronunciarse sobre Montoya: "Ella siempre ha sido muy guerrera y le ha gustado ganar. El concurso de Montoya lo estoy viendo muy bien, pero se altera demasiado rápido porque él es así, es muy activo. Cuando empieza parece una locomotora, no para y muchísimas veces le he tenido que decir que se callase un rato".

Sin embargo, la opinión del padre de Montoya, Juan Carlos, contrasta notablemente con la de los padres de Anita. Para él, la entrada de la joven en el concurso ha sido un obstáculo para su hijo: "En el concurso le estoy viendo bien, dentro de lo que ha pasado... Él iba para curarse y para hacer su concurso libre, pero claro, le meten a otra persona en el concurso y ese es el problema. Le ha perjudicado porque tenía que haber hecho su concurso".