Los médicos dictan sentencia y aclaran si Almácor puede seguir en 'Supervivientes'

El hambre y las duras condiciones en Honduras ya están pasando factura a los concursantes de esta edición de 'Supervivientes'. La gala pasada del concurso levantaba las alertas entorno a uno de sus concursantes. Tras sufrir una aparatosa caída, Almácor era atendido de urgencia por los médicos y su permanencia en los Cayos Cochinos quedaba en duda.

“Almácor ha sido evacuado de la playa por una lesión en el brazo”, anunciaba Carlos Sobera en el arranque de 'Tierra de Nadie'. El presentador explicaba que el joven cantante había sido aislado temporalmente tras el accidente sufrido en la gala del domingo.

Todo ocurría durante el 'Conexión Honduras' del domingo, en el que los concursantes competían por una recompensa en una tensa 'Liga de los Dioses'. En la segunda fase de la competición, se enfrentaban a la mítica prueba de crear un puente con solo dos tablones. Tras varios intentos fallidos, Almácor perdió el equilibrio y cayó de frente, impactando contra las cuerdas.

| Mediaset

"Menudo tortazo", exclamaba Sandra Barneda desde plató mientras Laura Madrueño, desde Honduras, le pedía que abandonase la prueba para ser atendido por los médicos. Aunque hacia el final de la gala se le pudo ver reincorporado al grupo, la preocupación se mantenía al verle con el brazo vendado.

Haciendo gala de su habitual sentido del humor, Almácor trataba de restarle importancia al incidente. "Me he resbalado y me ha quedado enganchado el brazo con el cable", narraba el concursante, que aseguraba que solo quedaba "seguir como siempre". A pesar de su buen humor, el alicantino se mostraba bastante desmejorado, con el brazo completamente vendado e inmovilizado por la lesión.

La decisión de los médicos

"Ojalá se pueda quedar", expresaba en plató su novia, con quien protagonizó una emotiva pedida de mano. Sin embargo, la última palabra la tendrán los médicos del programa, que ponen en duda la continuidad del joven cantante en el concurso.

Finalmente, Carlos Sobera ha vuelto a conectar en directo con Almácor para comunicarle la decisión de la organización. "Las pruebas efectuadas se confirma una lesión en el brazo que implica una inmovilización del brazo de 4 semanas y posterior rehabilitación", sentenciaba el presentador.

En este momento, el cantante alicantino se rompía a llorar de la emoción. "Lo siento tío, soy un patoso", alcanzaba a decir él muy emocionado. "No es justo", sollozaba él, que recibía el abrazo colectivo de todos sus compañeros.

"Ha sido maravilloso tenerte aquí, has sido un gran superviviente y un gran compañero pero es momento de que te recuperes", le decía Laura Madrueño, visiblemente emocionada. Dejando a varios concursantes llorando, Almácor pone punto y final a su paso por Honduras y pone rumbo de vuelta a España.