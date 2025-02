'GH DÚO' salva a un concursante y deja un inesperado duelo por llegar a la recta final

La gala pasada finalizaba con el anuncio de los cuatro primeros finalistas. Sergio Aguilera, José María Almoguera, Óscar Landa y Maica Benedicto conseguían alcanzar una recta final que está a la vuelta de la esquina. Además, las nominaciones dejaban a tres concursantes en la cuerda floja: Romina Malaspina, Marieta Díaz y Álex Ghita.

Este martes, durante el 'Límite 48h' uno de ellos abandonará definitivamente 'GH DÚO', quedándose a las puertas de la final. Los otros dos se unirán a los, de momento, cuatro finalistas ya confirmados en una recta final de infarto.

Por el momento, parece que la casa tiene muy claro quién quiere que no se una a la gran final del programa. En unos posicionamientos unánimes, todos los concursantes se han puesto detrás de Álex Ghita, que después de la última gala se ha convertido en el enemigo número 1 de la casa. Las provocaciones, ataques y rotondazos del ex novio de Adara Molinero no convencen a sus compañeros y quieren verle fuera de la casa.

| Mediaset

Y la audiencia, que, como siempre, es quién tiene la última palabra en el concurso, parece también tener claro a su expulsado. Durante los porcentajes ciegos mostrados en el debate de hoy, hemos visto unos porcentajes muy distanciados entre sí, con un claro nominado acumulando el 56% de los votos. Los otros dos nominados tenían tan solo un 23% y un 21%, manteniéndose a bastante distancia.

Tras un pequeño alegato por parte de Miguel Frigenti, que abogaba por salvar a Romina y expulsar a Marieta, y de Suso Álvarez, que atacaba duramente a Álex Ghita, ha llegado el momento de la salvación. Finalmente, la audiencia ha decidido que debía salvarse de la expulsión Marieta Díaz, que ha celebrado su salvación y agradecido a los votantes.

Tras este Debate, Marieta Díaz se une a sus cuatro compañeros como finalista de la tercera edición de 'GH DÚO'. Solo queda hueco para uno: Romina Malaspina o Álex Ghita. Uno de ellos será expulsado definitivamente el próximo martes, mientras que el otro se unirá a la recta final del concurso y seguirá optando a llevarse el maletín.