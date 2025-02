'GH DÚO' salva un concursant i deixa un duel inesperat per arribar a la recta final

La gala passada finalitzava amb l'anunci dels quatre primers finalistes. Sergio Aguilera, José María Almoguera, Óscar Landa i Maica Benedicto aconseguien arribar a una recta final que està a la volta de la cantonada. A més, les nominacions deixaven a tres concursants a la corda fluixa: Romina Malaspina, Marieta Díaz i Àlex Ghita.

Aquest dimarts, durant el 'Límit 48h' un d'ells abandonarà definitivament 'GH DÚO', quedant-se a les portes de la final. Els altres dos s'uniran als, de moment, quatre finalistes ja confirmats en una recta final d'infart.

Per ara, sembla que la casa té molt clar qui vol que no s'uneixi a la gran final del programa. En uns posicionaments unànimes, tots els concursants s'han posat darrere d'Àlex Ghita, que després de l'última gala s'ha convertit en l'enemic número 1 de la casa. Les provocacions, atacs i rotondades de l'exnòvio de Adara Molinero no convencen els seus companys i volen veure'l fora de la casa.

| Mediaset

I l'audiència, que, com sempre, és qui té l'última paraula en el concurs, sembla també tenir clar el seu expulsat. Durant els percentatges cecs mostrats en el debat d'avui, hem vist uns percentatges molt distanciats entre si, amb un clar nominat acumulant el 56% dels vots. Els altres dos nominats tenien tan sols un 23% i un 21%, mantenint-se a bastanta distància.

Després d'un petit al·legat per part de Miguel Frigenti, que advocava per salvar Romina i expulsar Marieta, i de Suso Álvarez, que atacava durament Àlex Ghita, ha arribat el moment de la salvació. Finalment, l'audiència ha decidit que havia de salvar-se de l'expulsió Marieta Díaz, que ha celebrat la seva salvació i agraït als votants.

Després d'aquest Debat, Marieta Díaz s'uneix als seus quatre companys com a finalista de la tercera edició de 'GH DÚO'. Només queda lloc per a un: Romina Malaspina o Àlex Ghita. Un d'ells serà expulsat definitivament el pròxim dimarts, mentre que l'altre s'unirà a la recta final del concurs i seguirà optant a emportar-se el maletí.