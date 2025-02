Carlos Sobera paraliza 'GH DÚO' tras lo que ha dicho en directo un concursante

'GH DÚO' ha estado marcado por la división de la casa. Desde las primeras semanas, los concursantes se dividieron en dos grandes bandos que no se soportaban. El de 'Los Conocidos', con Miguel Frigenti, Maica, Romina, Javi y Óscar, contra 'Los Famosos', que formaban Dani Santos, José María Almoguera, María la Jerezana, Marieta, Manuel Cortés y Sergio Aguilera.

Sin embargo, ha habido uno de los concursantes que nunca ha acabado de encajar en ninguno de ellos. Álex Ghita, uno de los concursantes más polémicos de la edición, se ha mostrado siempre muy crítico con todos sus compañeros. Sin embargo, desde que volvió como repescado, había tendido puentes con 'Los Conocidos', reconciliándose con Miguel Frigenti y tratando de conquistar a Maica Benedicto.

| Mediaset

Sin embargo, la casa ha vuelto a saltar por los aires tras el último rotondazo del entrenador, que ha decidido cambiarse de bando. Álex Ghita, tras pasarse semanas criticando a Marieta Díaz, ahora asegura que "le está cayendo mejor".

Todo ha surgido después de que el entrenador fingiera que estaba dormido para espiar a sus aliados. Durante esta conversación, Miguel Frigenti les recordaba a Romina, Maica y Óscar que mirasen por ellos tres, dejando de lado a Álex Ghita. Esto encendía un gran conflicto entre el entrenador y sus antiguos aliados, a los que ha acusado de traidor.

Durante la semana, Álex Ghita ha seguido acercándose a Marieta y distanciándose de 'Los Conocidos'. Lo mismo ha pasado en directo, cuando Carlos Sobera le ha cuestionado por lo sucedido. El entrenador ha arremetido duramente contra Maica Benedicto, a quién ha acusado de fingir sus caídas.

| Mediaset

"Álex eres muy falso y atacas con lo primero que se te ocurre", le achacaba la murciana, muy enfadada. "No estoy jugando con tus emociones así que deja de jugar así que soy buena pero no tonta. Y te he pillado, que es lo que te molesta", le recriminaba entorno a su cambio de actitud en la última semana.

Ante esto, el ex de Adara Molinero no se ha quedado callado. "Pero si tú no pillas ni el tren", le ha espetado, levantando los abucheos en plató y que Carlos Sobera tuviera que intervenir. Ante este comentario, el presentador vasco ha paralizado la pelea para llamarle la atención. "Álex, contéstale con argumentos", le recordaba, "pero contestarle con eso es un tanto irrespetuoso", le decía tajante.