Adara Molinero reacciona a la fuerte discusión de Álex Ghita y su madre

Tras convertirse en el tercer expulsado oficial de esta edición, Álex Ghita dedicó unas duras palabras a su ex-pareja, que se había paseado por varios platós rajando de él. Refiriéndose a él como "despojo humano", Adara Molinero había sido muy clara con la mala opinión que mantenía de su ex. Por eso, el reencuentro entre el entrenador y Elena Rodríguez, madre de la joven, era uno de los reencuentros más esperados de 'GH DÚO'.

Y no fue para menos, pues pudimos ver a Elena Rodríguez más alterada que nunca, incapaz de mantener la compostura ante la frialdad del entrenador. "Te estoy avisando, olvídate de ella", le amenazaba en directo mientras Ion Aramendi trataba de calmarla. "Ella todavía no ha contado todo lo que decías de Carla Barber y Diego Matamoros", la advertía. A pesar de ello, la discusión escalaba hasta el punto en que el presentador de 'GH DÚO' tuvo que intervenir para calmarlos.

Ahora, era el turno de Adara Molinero de pronunciarse. La joven, obviamente, no se ha mostrado satisfecha con las imágenes de la pelea, llegando a asegurar que "está en shock" desde ese día. "No tengo ganas de responderle, porque es lo que él quiere", ha asegurado la ex-ganadora de 'GH VIP'.

Sin embargo, ha aprovechado la situación para, primeramente, defender a su madre. "Ella es una mujer muy respetuosa y educada", ha comenzado, con algún abucheo en plató, "pero se vio desbordada y totalmente dolida", ha aclarado. "Si hubiera estado aquí, la hubiera cogido y sacado del plató para que dejara de pasarlo mal", afirmaba, mostrándose afectada.

Tras un pequeño video resumen de la pelea, Ion Aramendi le ha preguntado directamente a Adara Molinero por su opinión. "Mi madre ha estado aguantando que diga barbaridades de mí y ya no podía más", ha comenzado. "Él encima la provocaba. Sus formas, como la llamaba "señora", sacó a mi padre...", aclaraba. "Fue un golpe bajo. Uno más de los suyos".

| Mediaset

Aunque la ex-Superviviente asegura que todo es una "estrategia" para seguir en televisión, no todo el mundo opinaba igual. "Ella también ha hablado de tu padre", le ha achacado Alexia Rivas, que ha defendido a Álex Ghita durante el concurso. "Que una persona de 60 años se ponga a la altura de chavales de 20 años... me pareció bochornoso", le ha acabado confesando la colaboradora, que ha recibido aplausos del plató.

"Ella se apunta a todo lo que sea hablar mal de mí", ha contestado Adara Molinero, que muy enfadada le ha gritado que "no estaba hablando con ella". Tras un fuerte abucheo y un toque de atención del presentador de 'GH DÚO', Alexis Rivas le ha respondido. "Sois muy bajas. No me extraña como eres tú viendo esto", le ha soltado, que además le ha achacado que "ha sido una colaboradora pésima, que solo ha venido a hablar de sus intimidades".