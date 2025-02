Giro de 180º en 'GH DÚO' con la expulsión sorpresa de uno de los grandes favoritos

'GH DÚO' se adentra en su recta final dando a conocer el resultado del duelo más crucial hasta el momento. Marieta Díaz y Miguel Frigenti se jugaban la expulsión en un duelo muy empatado y que sirve como broche de oro a un concurso marcado por sus diferencias. El líder de 'Los Conocidos' contra la de 'Los Famosos', cada uno representando a su bando y jugándose el pase a la final.

Recordamos que, a lo largo de la semana, Sergio Aguilera y José María Almoguera han salido de la lista de nominados acumulando porcentajes muy bajos para la expulsión. Tras ellos, se recrudecía un duelo muy igualado en el que ambos están convencidos de que se van.

"Creo que la gente me tiene ganas", ha confesado Marieta, que ha sido la concursante que más ha tardado en salir a la palestra. Por su lado, Miguel Frigenti lleva toda la semana seguro de su expulsión, alegando que la nominación de los familiares le ha perjudicado. "Me voy a ir en una nominación en la que no he podido hacer nada", aseguraba compungido.

Carlos Sobera ha aprovechado el inicio de esta octava gala de 'GH DÚO' para actualizar los porcentajes de esta titánica nominación. Como era de esperar, ambos estaban muy igualados, con un 57% y un 43% de los votos para cada uno.

Finalmente, la audiencia ha castigado a uno de los concursantes protagonistas de esta edición. Miguel Frigenti ha sido el octavo expulsado de esta edición tras superar 4 nominaciones muy complicadas. La audiencia ha decidido que era el momento del periodista, que se ha mostrado muy emocionado con el resultado.

| Mediaset

"Tenía un poco la esperanza porque la nominación era muy complicada", ha admitido ante las preguntas del presentador. "Me alegra irme estando bien con mis compañeros y felicito a Marieta. Sé que tiene buen corazón y que fuera hablaremos y arreglaremos las cosas", se confesaba.

Marieta Díaz también ha querido pronunciarse, mostrándose tan sorprendida como agradecida por su salvación. "Me da mucha pena, ha sido un concursante 10 y me quedo con lo bueno", ha asegurado.

Como despedida final de la casa, Óscar Landa, íntimo amigo del periodista, ha podido hablar con el expulsado. "El duelo final es tuyo y de Maica", le ha querido recordar el recién expulsado, "Sé que la vida os lo pondrá en el camino", se despedía emocionado.