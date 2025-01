'GH DÚO' desmiente a Ana Herminia: toda la verdad de la supuesta agresión de Javi

Gran polémica en la casa de 'GH DÚO' después de que Ana Herminia acusase a Javi Mouzo de agredirla físicamente. Unas acusaciones muy duras, que Carlos Sobera ha tenido que desmentir. Y es que 'GH DÚO' ha emitido todas las imágenes, que no respaldan la versión de Ana Herminia.

"Vais a ver segundo a segundo todo lo que ha pasado entre Ana Herminia y Javier Mouzo. El programa tiene clarísima cual ees su postura al respecto y ha actuado en consecuencia. Queremos que lo veáis y juzguéis vosotros mismos, que cada espectador desde casa saque sus propias conclusiones", explicaba Carlos Sobera al inicio de la gala de 'GH DÚO'.

Todo empezó por unos problemas por dormir. Después de que Ana Herminia se quejase de que no podía dormir por culpa de la pareja, ahora la situación se giraba. En media noche, Javi se levantaba y se acercaba a Ana Herminia para, mientras le daba pequeños toques en la pierna, recordarle que justo la noche anterior ella se había quejado. "No tiene nada que ver", decía ella.

| Mediaset

"Me ha venido a dar a la pierna y eso no lo puede hacer nada, eso es agresión. Viene un tío a agarrarme la pierna y Ángel Cristo JR saldría disparado. Yo no tengo la confianza con él para que me toque la pierna", añadía, mientras se levantaba el pantalón y mostraba unos supuestos rasguños. Sin embargo, Javi tampoco le había dado pequeños toques, siendo imposible que provocase esto

"Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier situación que preocupe a un concursante. Analizamos las imágenes y hablamos con Ana Herminia, que estuvo atendida por un quipo de psicólogos. Como habéis visto Javier toca su rodilla, pero sin querer incomodarla y son toques suaves", explicaba Carlos Sobera en el plató de 'GH DÚO'.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando Vanessa Bouza se enteró de lo sucedido: "En tu cabeza está la marca, me parece una falta de respecto y unas acusaciones muy grandes". De hecho, Ana Herminia amenazaba con tomar acciones legales contra Javi en 'GH DÚO'.

Posteriormente, Ana Herminia acudía al confesionario pidiendo medidas a la organización, pero al asegurarle que no fue para tanto, pide abandonar la casa. "Por ahí no paso, agarro mis maletas y yo me voy de aquí. Podré ser muchas cosas, pero no soy hipócrita o falsa, no me voy a inventar estas cosas", decía, alterada, en el confesionario de 'GH DÚO'.