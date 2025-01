Aurah Ruiz desvela el motivo por el que no ha podido ser concursante real de 'GH DÚO'

El paso de Aurah Ruiz por la casa de 'GH DÚO' ha llegado a su fin. El pasado jueves 2 de enero, todos los concursantes entraban al reality, pero Carlos Sobera ya advertía que uno de ellos era un infiltrado. No fue hasta el domingo cuando se desveló que se trataba de Aurah Ruiz, que abandonaría la casa en los próximos días.

Además, Aurah Ruiz ha tenido varias misiones a lo largo de la semana, para intentar hacer más difícil la convivencia a sus compañeros. De hecho, el martes se le desveló a Ana Herminia esta condición, por lo que ahora se queda sin pareja.

De este modo, durante la tercera gala de 'GH DÚO', Carlos Sobera ha desvelado al resto de concursantes la existencia de la infiltrada, emitiendo un vídeo con todo lo ocurrido. "Ya lo habéis visto, Aurah Ruiz no es una concursante real, es una infiltrada. Ha estado cumpliendo con sus misiones de una manera magistral durante estos días", añadía el presentador en la casa. Algunos ya sospechaban de esta condición, como Miguel Frigenti, que había advertido a algunos de sus compañeros de 'GH DÚO'.

| Mediaset

"Aurah Ruiz, ha sido un placer tenerte con nosotros esta semana, lo has hecho brillantemente. Tu misión ya ha acabado, así que tienes que despedirte. Como lo has hecho tan bien y todos en la casa te recuerden, hemos dejado en el confesionario productos canarios para que los saboreéis todos mientras se acuerdan de ti. En tu honor, Aurah", concluía Carlos Sobera.

En la despedida, Aurah Ruiz desvelaba a sus compañeros el motivo de su salida: "Era concursante, pero mi padre no se podía quedar con el niño y Jesé estaba en Malasia. Yo les dije que no iba a entrar y el programa me dijo 'te queremos por lo menos una semana'. Mi padre cedió a quedarse con el niño y yo he venido una semana a pasarlo con ustedes".

"Todo lo que habéis visto es porque yo he trabajado con la organización", concluía Aurah Ruiz respecto a su misión. La joven se ha trasladado al plató, donde seguirá comentando el reality como colaboradora.