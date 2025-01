Ana Herminia denuncia una agresión en 'GH DÚO' y activa el protocolo de abandono

'GH DÚO' apenas lleva una semana en marcha, pero las polémicas ya dominan la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. Tras las dudas iniciales de Álex Ghita y Vanessa Bouza sobre su continuidad, ahora es Ana Herminia quien amenaza con abandonar el concurso. Algo que ha ocurrido justo antes de enfrentarse a la primera expulsión de la temporada.

Ana Herminia comenzó la semana con un trato aparentemente cordial hacia sus compañeros. Sin embargo, todo cambió tras las nominaciones del domingo, en las que lideró el ranking de puntos para salir de la casa. Desde ese momento, las discusiones y enfrentamientos se han intensificado, poniendo a Ana Herminia en el centro de la controversia.

"Ana Herminia podría activar el protocolo de abandono porque no aguanta, no soporta, la actitud de uno de sus compañeros", explicó Verónica Dulanto hoy en 'Vamos a ver'. Según lo mostrado, el detonante ha sido un tenso enfrentamiento entre Ana Herminia y Vanessa Bouza junto a su pareja, Javier Mouzo.

| Mediaset

La situación escaló cuando Ana Herminia afirmó en el confesionario que Javier Mouzo le había dado un golpe que le dejó una marca. Vanessa Bouza reaccionó con dureza a estas acusaciones: "Con estos temas no se juega, eh. No se juega. Es una sinvergüenza", expresó indignada. Además, añadió con contundencia: "¿Tú crees que si eso hubiera sucedido no estaría Javi en la puta calle?".

El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Ana Herminia, visiblemente afectada, volvió al confesionario para anunciar su decisión de abandonar la casa de 'GH DÚO'. En imágenes adelantadas por 'Vamos a ver', la concursante declaró: "Que me traigan mis maletas. Yo me voy de aquí, de verdad. Yo puedo ser lo que sea, pero ni mala gente, ni hipócrita ni falsa", dejando claro su malestar por la convivencia.

Esta amenaza de abandono se produce a pocas horas de la gala de este jueves de 'GH DÚO', donde se decidirá la primera expulsión. Sin embargo, extraña esta supuesta agresión hacia Ana Herminia. De ser así, Javier Mouzo ya habría sido expulsado disciplinariamente por la organización.