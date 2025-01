Nadie esperaba lo que ha dicho Ana Herminia sobre Bárbara Rey en 'GH DÚO'

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo JR, ha iniciado su paso por 'GH DÚO' compartiendo una faceta más vulnerable, marcada por su las críticas que ha recibido en los últimos meses. Durante sus primeros días en la casa, la concursante aprovechó para abrirse tanto en el confesionario como con sus compañeros. Ana Herminia abordó temas delicados relacionados con su vida privada y su conexión indirecta con Bárbara Rey, madre de su esposo.

Entre lágrimas, Ana Herminia expresó su preocupación por no poder estar al lado de su pareja en un momento crucial. "Sé que sale la entrevista de Ángel y no la pasa bien, me duele no estar con él en un momento así", dijo, en referencia a 'De Viernes'. Sus palabras reflejaron el peso emocional que supone para ella la distancia y su deseo de ser un apoyo constante para Ángel Cristo JR.

Sin embargo, las críticas hacia su persona no quedaron fuera de su relato: "Soy la mano que mece la cuna, que lo hago por dinero. Que quiero ser famosa y que es una trepa, estoy harta de eso", afirmó contundente, defendiendo su posición y aclarando los prejuicios que siente que la han acompañado durante años.

| Mediaset

En una conversación en el confesionario, explicó su motivo para participar en 'GH DÚO'. "Estoy aquí para que la gente vea que soy de carne y hueso, que no soy ninguna desgraciada ni lo que quieren pintar de mí", explicaba Ana Herminia.

La concursante no evitó hablar del impacto de estas críticas en su vida pública y familiar. "He quedado como la villana por defender algo: a mi marido, a mis hijas...", declaró con determinación. También recibió el respaldo de Aurah Ruiz, quien trató de animarla: "Es lícito que llores y te desahogues. La gente que te quiera como eres estará contigo y los que no te quieran, que les den".

El tema de Bárbara Rey surgió durante una conversación en la casa después de 'GH DÚO', después de que Javi se refiriera a la vedette como un "icono". Ana Herminia fue tajante en su respuesta: "No es mi suegra, es la madre de Ángel".