Ángel Cristo JR se planta en 'De Viernes' por lo que dice Bárbara Rey de su hija

El nuevo año comenzó con tensión para Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo JR, que mantienen un conflicto familiar que sigue escalando públicamente. Tras la emisión de una entrevista de la vedette en 'De Viernes' de Telecinco, su hijo decidió responder en el mismo espacio. Ángel Cristo JR ofreció su versión de los hechos en una grabación que no estuvo exenta de momentos de alta tensión.

El equipo de 'De Viernes' pasó cinco horas con Ángel Cristo JR en su domicilio, registrando sus reacciones en tiempo real mientras veía la entrevista de su madre. Sin embargo, uno de los comentarios de la vedette resultó ser el detonante para un momento especialmente delicado.

Durante su intervención, Bárbara Rey lanzó una demoledora declaración sobre el actual litigio de su hijo por la guarda y custodia compartida de su hija. "Sé que tienes un litigio con tu exmujer por la guarda y custodia compartida y le pido a Dios que no lo consigas", dijo. Unas palabras que colmaron la paciencia de Ángel Cristo JR.

"Esto no lo aguanto. No va a hablar de mi hija porque esto no lo voy a tolerar", manifestó indignado Ángel Cristo JR. Acto seguido, interrumpió la grabación y se dirigió al equipo del programa con contundencia: "Vamos a parar la grabación, lo siento mucho. Hasta aquí hemos llegado con esto".

Después de pausar el televisor y levantarse del sofá, decidió retomar la visualización, para enfrentarse a nuevas declaraciones de su madre, que continuó cuestionando su papel como padre. Entre otras afirmaciones, Bárbara Rey expresó: "Mi nieta necesita otro tipo de vida. Hay cosas que no voy a contar y quiero que mi nieta esté con su madre".

Ante estas palabras, Ángel Cristo JR no pudo contener su enfado y finalizó la grabación de manera definitiva. "Esto no lo voy a tolerar y no voy a hablar en televisión. Aquí hemos terminado", sentenció visiblemente afectado. Finalmente, abandonó el salón donde estaba viendo 'De Viernes', poniendo fin a un tenso episodio que evidencia las profundas diferencias que mantienen madre e hijo.