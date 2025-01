'GH DÚO' desmenteix Ana Herminia: tota la veritat de la suposada agressió de Javi

Gran polèmica a la casa de 'GH DÚO' després que Ana Herminia acusés Javi Mouzo d'agredir-la físicament. Unes acusacions molt dures, que Carlos Sobera ha hagut de desmentir. I és que 'GH DÚO' ha emès totes les imatges, que no recolzen la versió d'Ana Herminia.

"Veureu segon a segon tot el que ha passat entre Ana Herminia i Javier Mouzo. El programa té claríssima quina és la seva postura al respecte i ha actuat en conseqüència. Volem que ho veieu i jutgeu vosaltres mateixos, que cada espectador des de casa tregui les seves pròpies conclusions", explicava Carlos Sobera a l'inici de la gala de 'GH DÚO'.

Tot va començar per uns problemes per dormir. Després que Ana Herminia es queixés que no podia dormir per culpa de la parella, ara la situació es girava. A mitjanit, Javi s'aixecava i s'acostava a Ana Herminia per, mentre li donava petits tocs a la cama, recordar-li que just la nit anterior ella s'havia queixat. "No té res a veure", deia ella.

| Mediaset

"M'ha vingut a donar a la cama i això no ho pot fer res, això és agressió. Ve un tio a agafar-me la cama i Ángel Cristo JR sortiria disparat. Jo no tinc la confiança amb ell perquè em toqui la cama", afegia, mentre s'aixecava el pantaló i mostrava unes suposades esgarrapades. Tanmateix, Javi tampoc li havia donat petits tocs, sent impossible que provoqués això.

"Nosaltres ens prenem molt seriosament qualsevol situació que preocupi un concursant. Analitzem les imatges i parlem amb Ana Herminia, que va estar atesa per un equip de psicòlegs. Com heu vist Javier toca el seu genoll, però sense voler incomodar-la i són tocs suaus", explicava Carlos Sobera al plató de 'GH DÚO'.

Tanmateix, el conflicte va escalar quan Vanessa Bouza es va assabentar del que havia passat: "Al teu cap està la marca, em sembla una falta de respecte i unes acusacions molt grans". De fet, Ana Herminia amenaçava amb prendre accions legals contra Javi a 'GH DÚO'.

Posteriorment, Ana Herminia acudia al confessionari demanant mesures a l'organització, però en assegurar-li que no va ser per tant, demana abandonar la casa. "Per aquí no passo, agafo les meves maletes i me'n vaig d'aquí. Puc ser moltes coses, però no sóc hipòcrita o falsa, no m'inventaré aquestes coses", deia, alterada, al confessionari de 'GH DÚO'.