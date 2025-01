Ion Aramendi paraliza 'GH DÚO' con unas duras palabras directas contra Vanessa Bouza

Las últimas 24 horas en la casa de 'GH DÚO' han sido caóticas, especialmente para Vanessa Bouza y su marido, Javier Mouzo. La pareja ha protagonizado una monumental pelea que puso en jaque su continuidad en el reality. La cantante llegó a activar varias veces el protocolo de abandono, obligando a Ion Aramendi a intervenir duramente en directo con un contundente mensaje para frenar la situación.

"Las últimas 24 horas de Vanessa y Javier han sido insostenibles, por no decir insoportables", comentó Ion Aramendi al inicio de la conexión. Las imágenes mostraban una relación al borde del colapso, con gritos, reproches y un claro distanciamiento entre ambos. "Vanessa le ha pedido el divorcio, le ha dicho que no quiere saber nada de él. Cosas tremendamente feas, feas, feísimas", relató el presentador de 'GH DÚO', subrayando la gravedad del conflicto.

La situación alcanzó su punto más tenso cuando Vanessa Bouza pidió abandonar 'GH DÚO' de madrugada, algo que no es la primera vez que ocurre en la historia del reality. Ion Aramendi, visiblemente preocupado, tuvo que dirigirse a ella con un mensaje claro: "No se puede activar el protocolo de abandono cada dos por tres". El presentador recordó que estas decisiones tienen consecuencias no solo para el equipo del programa, sino también para la convivencia en la casa.

| Mediaset

Vanessa Bouza, sin embargo, mostró un cambio de actitud en el confesionario d 'GH DÚO'. "Si tengo que salir, que sea por la audiencia. Sé que mi actitud no ha gustado fuera y si el jueves tengo que estar ahí, encantadísima estaré", aseguró.

"Te rogaría que, pasara lo que pasara, antes de la posible expulsión, ya que estás nominada, no actives el protocolo de abandono", le pidió Ion Aramendi, destacando la importancia de no tomar decisiones precipitadas que generen tensiones innecesarias. "Medítalo para próximas veces, genera tensión dentro de la casa y dentro del equipo", añadió el presentador de 'GH DÚO', insistiendo en la necesidad de controlar sus emociones.

La calma momentánea no evitó que Vanessa Bouza volviera a protagonizar un episodio de alta tensión en directo en 'GH DÚO'. Durante la conexión, se plantó frente a la puerta de salida y gritó: "¡Me quiero ir a mi casa! ¡No aguanto más!". Aunque tanto Javier Mouzo como Ion Aramendi lograron convencerla una vez más de quedarse, este nuevo amago dejó una sensación de incertidumbre sobre su futuro en 'GH DÚO'.