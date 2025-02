'GH DÚO' anuncia oficialmente a su repescado y da un giro de 180º a la casa

'GH DÚO' ha resuelto ya su esperado proceso de repesca. Poco más de un mes después del inicio de esta edición, los expulsados han tenido la oportunidad de volver como concursante de pleno derecho. Un nuevo giro que promete darle un vuelco a la casa y en el que, como siempre, la audiencia ha tenido la última palabra.

Jeimy Báez, Vanessa Bouza, Manuel Cortés y Álex Ghita eran los aspirantes que optaban a regresar a la casa. Debido a los problemas de salud que la han obligado a retirarse de la televisión, Ana Herminia no ha sido partícipe de la repesca. Tampoco Javi Mouzo, que abandonó 'GH DÚO' de forma voluntaria.

Recordamos, que Jeimy Báez se quedó fuera de la carrera tras ser la menos votada durante el 'Limite 24h'. Tras esto, los tres aspirantes iban a subir a Guadalix para saldar sus cuentas pendientes, aunque un tenso desencuentro entre Vanessa Bouza y su marido cambiaba los planes del programa. "Ahora no es el momento de ser yo", decía la gallega, que finalmente renunciaba a participar en la repesca.

| Mediaset

Tras ello, solo quedaban Álex Ghita y Manuel Cortés. Dos enemigos declarados que ya han causado estragos entre los concursantes de 'GH DÚO' y que vuelven a enfrentarse a un duelo como contrincantes. Ya lo hicieron durante la 4ta gala, con un resultado que condenaba al entrenador a la expulsión con un alto porcentaje. Ahora, sin embargo, los porcentajes están muy igualados: con un 55% el más alto y un 45% el segundo.

"Yo creo que me quedo", ha asegurado el entrenador, que lleva unos días sintiéndose confiado. "Si termino yéndome, se reirán un rato pero a mi me dará mucha pena separarme de ellos", explicaba el entrenador. Por su parte, el hijo de Raquel Bollo no se mostraba tan confiado. "No sé si me quedaré, pero si tengo tanto porcentaje es que algo estoy haciendo muy bien", ha asegurado.

Finalmente, Álex Ghita ha ganado el duelo en esta ocasión, convirtiéndose en el repescado. "La verdad es que no me sorprende", ha asegurado el entrenador, mientras el hijo de Raquel Bollo se despedía de sus compañeros.