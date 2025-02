'GH DÚO' arranca la lucha individual con nuevos nominados sorpresa

Arranca una nueva etapa en esta edición de 'GH DÚO'. En esta versión del reality más famoso del mundo, los concursantes entraban en dúos o tríos que nominaban (y salían nominados) conjuntamente. Sin embargo, tras la salida de Dani Santos, comienza una nueva fase del juego.

Así lo ha anunciado Carlos Sobera a los concursantes, que lo han recibido con aplausos. "Ahora arranca la lucha individual, ya no iréis en parejas", les ha comentado momentos antes de unas nominaciones cargadas de dramatismo. "A mi me gusta mucho estar soltero en el concurso", ha admitido Miguel Frigenti, que ya ha dejado claro que no le da miedo jugar.

"Escuchadme muy atentamente sin hablar. Si alguien habla, estará nominado", les ha amenazado el presentador antes de explicar la mecánica de estas nominaciones, que promete con poner sobre la mesa las cartas de los concursantes. "Vais a tener que formar dos grupos de tres personas, los dos que sobren serán nominados directamente", les ha anunciado.

Carlos Sobera les ha dado 1 minuto y medio para decidirlo. José María Almoguera, Marieta Díaz y María La Jerezana han formado uno de los tríos. Para sorpresa de muchos, el bando de los conocidos ha vuelto a jugar con la estrategia, dejando a Romina Malaspina y Miguel Frigenti como nominados directos.

| Mediaset

"Queremos que salga el menor número de nominados posibles del otro bando", ha explicado Óscar sobre la decisión de hacer trío con Sergio Aguilera, en vez de con sus amigos. "La estrategia es algo lícito", ha querido aclarar Maica, que se ha sentido atacada por sus compañeros.

Carlos Sobera ha vuelto a pedirles silencio. "Ahora tenéis que formar un grupo de cinco personas, el que sobre, quedará nominado", les ha explicado. En esta ocasión, la decisión ha sido fácil: Marieta se ha quedado fuera por voluntad propia. "Soy justa y no había salido nominada", se ha explicado, "quiero feedback de la audiencia y si no gusto a mi casa con mi Suso y dejo de dar por saco".

El proceso se ha vuelto a repetir, pidiéndoles que se dividan en parejas. Esta vez, la que se ha quedado fuera ha sido Maica Benedicto, uniéndose así a la lista de nominados. Marieta, Maica, Frigenti y Romina han sido los nominados provisionales.

Sin embargo, Óscar Landa ha conseguido el poder del intercambio tras ganar la prueba de las bolas. Con su poder, ha decidido intercambiar a Marieta Díaz por María Sánchez 'La Jerezana'. "Hay que seguir la estrategia y yo a María no la trago", ha justificado el vasco.