La tensa despedida entre Vanessa Bouza y Javi Mouzo en 'GH DÚO'

Desde el inicio, la relación de Vanessa Bouza y Javi Mouza ha sido marcada por sus altibajos. Como una montaña rusas, los gallegos han pasado del amor al odio y viceversa en cuestión de horas, incluso minutos. Ya fue así en 'GH 19', donde el concurso de Javier Mouzo terminó precipitadamente después de que su mujer le pidiera que abandonase con ella. Sin embargo, 'GH DÚO' ha terminado por torpedear a la pareja, más distanciada que nunca.

La crisis de la pareja llega en pleno proceso de repesca, donde la gallega se juega regresar a la casa como concursante de pleno derecho. Este martes, Vanessa Bouza regresaba a la casa junto al resto de ex-concursantes que optan a la repesca, Álex Ghita y Manuel Cortés. En plató, los gallegos han protagonizado una tensa despedida.

Ya hace casi una semana del abandono definitivo de Javi Mouza. En sus propias palabras, ya no aguantaba más dentro de la casa y echaba en falta a su mujer, a quien definía como "su bastón". Pero, aunque quizás él esperaba un recibimiento entre abrazos, Vanessa Bouza le recibió con reproches sobre su actitud dentro de la casa.

Unos días más tardes, Vanessa Bouza revelaba que su marido le había "pedido unos días para pensar". A continuación, el propio Javi Mouzo soltaba la bomba de los problemas conyugales: "He chateado con un par de chicas, pero nada más", explicaba, ante la sorpresa de Ion Aramendi.

"Cuando sale me dice que no se sentía bien en la casa porque no me lo había dicho, yo me he quedado en shock", expresaba a su vez su esposa. Vanessa Bouza también ha reflexionado sobre su gran problema: los celos, algo que lleva arrastrando desde 'GH 19'. "A mi hay cosas que me hacen sentir pequeñita", decía, mientras aclaraba que había sentido celos de Daniela Cano, compañera de 'GH 19'.

Casualmente, Daniela Cano ha acudido hoy al plató de 'GH DÚO', algo que ha dado pie a un tenso momento entre la pareja. "¿Te importa que Daniela se siente con Javi?", le ha preguntado Ion Aramendi. A pesar de que en un principio ha mostrado indiferencia, más adelante Vanessa Bouza no ha querido despedirse de su pareja.

Finalmente, con la presión del plató gritándole que se besaran, la gallega lo ha hecho a regañadientes. Sin embargo, más tarde el presentador ha revelado que Vanessa Bouza se había negado a subir a la furgoneta que tenía que llevarles a Guadalix. "Está llorando en una sala de Mediaset", ha aclarado el presentador, "no quiere participar en la repesca".