La audiencia de 'GH DÚO' se posiciona entre Álex Ghita y Manuel Cortés en la expulsión

Maica Benedicto, Álex Ghita y Manuel Cortés comenzaban la quinta gala de 'GH DÚO' en la palestra. Uno de ellos estaba destinado a convertirse en el tercer expulsado oficial de esta edición, siguiendo los caminos de Vanessa Bouza y Ana Herminia.

Una lista de nominados que ha ido disminuyendo a lo largo de la semana. Primero fue Sergio Aguilera, salvado (en una divertida salvación al estilo nipón) en el debate del pasado domingo. El siguiente fue Miguel Frigenti, salvado con un discreto porcentaje en el 'Límite 48h'.

Durante la gala, Carlos Sobera dado a conocer el nombre del tercer salvado. Maica Benedicto se ha librado de la expulsión. Ha sido en pleno enfrentamiento con Manuel Cortés, a quien ha acusado de falso y de ponerle buena cara pero criticarla a sus espaldas. "Muchas gracias a esas personas que me apoyan y me entienden", ha exclamado la joven, que ha pasado una semana dura por el tema de la limpieza, ya que muchos compañeros no terminan de creerla.

| Mediaset

Esto ha dejado el duelo entre dos enemigos declarados: Álex Ghita y Manuel Cortés. Ambos han protagonizado más de una bronca esta semana, donde el ex de Adara Molinero le acusaba de "despertarse" ahora que está nominado.

Después de la salvación de la ex concursante de 'GH 19', Carlos Sobera ha anunciado unos últimos minutos para acabar de decidir el duelo. Aunque durante toda la semana, uno de los porcentajes despuntaba con más del 50% de los votos, el duelo se ha intensificado al reducirse a dos los nominados. Aunque los porcentajes han llegado a acercarse un poco, no ha habido 'sorpasso' y Carlos Sobera ha procedido a anunciar al expulsado.

Finalmente, la audiencia ha tomado partido por Manuel Cortés, condenado a Álex Ghita a la expulsión. Para el deportista no ha sido una sorpresa, pues llevaba toda la semana pidiendo ser expulsado. "Me han hecho un gran favor", ha asegurado Álex Ghita, que no ha tenido un concurso fácil. "He pasado una noche muy mala"