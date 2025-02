La última decisión de Vanessa Bouza que da un giro de 180º a la repesca de 'GH DÚO'

La relación de Javi Mouzo y Vanessa Bouza ha dado un nuevo giro de 180º. La pareja no está en su mejor momento y les pilla en pleno proceso de repesca, donde la gallega se juega volver a la casa de 'GH DÚO'. Tras protagonizar una tensa despedida con su pareja, Vanessa Bouza no ha querido subir a Guadalix.

"Vanessa está en una sala de Mediaset, está muy nerviosa, llorando...", ha anunciado Ion Aramendi, "y no quiere participar en la repesca". El presentador vasco ha explicado como la gallega se ha negado a subir a la furgoneta que tenía que llevarla a la casa. Preocupado, Javi Mouzo ha salido de plató para hablar con ella.

Aunque en un principio, Vanessa se ha negado a hablar con él, finalmente ha accedido. La pareja ha podido hablar en la intimidad, sin cámaras y han logrado que la gallega se calmara. Javi Mouzo ha sido el primero en volver al plató, donde ha querido defender a su mujer.

"Esto va para todos los que dicen que esto es un papel", ha comenzado, haciendo referencia tanto a colaboradores como el público que les ha acusado de montajistas. "Ella no está bien emocionalmente y no quiere participar", ha explicado, apuntando a que la gallega no participará en la repesca.

Tras unos momentos más de reflexión, Vanessa Bouza ha vuelto a entrar en plató para dar explicaciones. Lo ha hecho más humilde que nunca, mostrándose dolida pero también entonando el mea culpa. "Tengo que luchar contra el problema que tengo que son los celos", ha admitido, asegurando que es una inseguridad que le afecta mucho.

| Mediaset

También ha querido mandar un mensaje a los que hablan de "papelón". "Fijaos lo que quería rentabilizarlo que solo quería irme a mi casa", se ha defendido. "Me han preguntado en todos los programas y nunca he querido contarlo porque era algo mío personal", narraba la rubia, que asegura que todas estas inseguridades le surgieron durante 'GH19'.

"Me he venido abajo y he tenido que aprender a gestionar algo nuevo", ha terminado, hablando de la dura experiencia con los celos. También asegura no tener nada ni contra su pareja, ni contra Daniela Cano, sino que admite que es algo suyo y que no puede controlar.

Finalmente, Ion Aramendi le ha hecho la pregunta decisiva: si quería participar en la repesca. Para sorpresa de muchos, Vanessa ha acabado rechazando la proposición. "No estoy preparada", ha explicado, "Ahora mismo no es el momento de ser yo y me da miedo lo que pueda hacer mi pareja".

Así pues,la repesca de 'GH DÚO' queda entre dos enemigos: Manuel Cortés y Álex Ghita.