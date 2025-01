Comunicado de Ángel Cristo JR sobre el estado de salud de Ana Herminia tras 'GH DÚO'

La salud de Ana Herminia ha encendido las alarmas entre sus seguidores, especialmente tras su paso por 'GH DÚO'.Ángel Cristo JR ha expresado públicamente su preocupación durante una reciente intervención en 'De Viernes'. El colaborador compartió detalles sobre el complicado momento que atraviesan como familia.

Ana Herminia, que padece hipertensión, ha visto agravada su condición desde su participación en 'GH DÚO'. Según explicó Ángel Cristo JR, su esposa sufrió una crisis de salud el mismo día en que fue expulsada de la casa de Guadalix. "Ella se encuentra mal, y lo principal es la salud. Tanto la suya como la de su hija, que también lo está pasando un poco mal", reveló, añadiendo que Ana Herminia ha decidido apartarse temporalmente de la televisión para centrarse en su recuperación.

El estado de Ana Herminia ha requerido atención médica constante, según relató su marido durante su aparición en 'GH DÚO: Límite 24 horas'. "Tenemos visitas de los médicos todas las madrugadas y no le baja. Lleva 24 horas con la tensión un poco más estable, pero su tensión es emocional y tiene muchos altibajos", explicó.

| Mediaset

Ángel Cristo JR, visiblemente afectado, confesó arrepentirse de haber animado a su esposa a participar en el reality, dado el impacto negativo que ha tenido en su salud. "No es ningún juego el tema de la tensión de Ana. Yo guardo un buen recuerdo de mi reality, pero me arrepiento de haberle animado a ella, porque le ha afectado muchísimo emocionalmente", admitió.

Durante su paso por 'GH DÚO', Ana Herminia experimentó varias crisis relacionadas con sus problemas de salud. "Sus tensiones eran altas y rozaban lo peligroso. No digo que no estuviera atendida, pero tenía muchas tensiones y en casa me ha costado mucho estabilizarla", explicaba Ángel Cristo JR.

En el plató de 'De Viernes', varios colaboradores opinaron sobre el estado de Ana Herminia. María Jesús Ruiz planteó la posibilidad de que pudiera necesitar apoyo psicológico, aunque Ángel Cristo JR lo descartó: "Es una mujer muy fuerte, pero esta situación es distinta y está sobrepasada. Hay que entenderlo". Por su parte, Carmen Borrego le envió un mensaje de ánimo: "Sal, no tengas miedo, hay que afrontarlo".