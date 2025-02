Carmen Borrego se emociona con las últimas declaraciones de su hijo en 'GH DÚO'

'GH DÚO' ha sido un respiro para la relación entre José Maria Almoguera y Carmen Borrego. Madre e hijo llevaban meses distanciados, con un vínculo roto tras la exclusiva de la colaboradora sobre el embarazo de Paola Olmedo, ex pareja de José María. Sin embargo, el reality parece haber vuelto a unirles.

Tras las bonitas palabras que le dedicó Carmen Borrego en la gala pasada, el programa le ha otorgado la oportunidad perfecta al joven para responder. Con una recta final a la vuelta de la esquina, 'GH DÚO' le ha dado la oportunidad a sus colaboradores de preparar preguntas para los concursantes que siguen.

Por supuesto, Carmen Borrego ha querido utilizar su pregunta en su hijo. "¿Crees que este concurso puede ayudarte a entender mejor a tu madre?", le preguntaba el presentador a José María Almoguera. Aquí, el joven de las Campos se ha puesto serio para responderle.

| Mediaset

"No sé si entenderla, pero me ha servido para echarla de menos", le respondía, mostrándose tajante pero también algo emocionado. "No es lo mismo no estar con una persona pudiendo estar que no estar porque no puedes", reflexionaba José María Almoguera sobre ese tiempo distanciados. "Entonces, cuando no puedes estar con esa persona es cuando la echas de menos", se confesaba el joven.

Ion Aramendi, presentador del 'Límite 48h', iba más allá y le preguntaba en qué momento la echaba más de menos. A esto, el hijo de Carmen Borrego respondía que "todo el día", palabras que hacían emocionar a su madre.

Sin embargo, José María Almoguera no solo tenía palabras bonitas para su progenitora, sino también para el resto de su familia televisiva: Terelu Campos y Alejandra Rubio. En un momento dado, el joven hablaba del emotivo reencuentro con su madre, con quién tenía ganas de "volver a hacer planes".

Justo después, el concursante ha querido hacer una puntualización que apuntaba de pleno al núcleo familiar de las Campos. "Espero que el reencuentro no sea solo de ella y yo", se confesaba José María. "Espero que también esté mi tía, mi prima, su niño, que estoy deseando conocerle, el mío, mi hermana... Que estemos todos y podamos volver a ser una familia unida", zanjaba.

Desde plató, Carmen Borrego se mostraba visiblemente emocionada ante las palabras de su hijo. "Me emociona escuchar que me ha echado de menos", le explicaba a Ion Aramendi, entre lágrimas. "Mi hermana adora a mi hijo. Visualizar ese momento de reencuentro de toda la familia a mí me pone la carne de gallina", seguía explicando.