'¿Te quieres casar conmigo?' El San Valentín de 'GH DÚO' deja una proposición sorpresa

El día de San Valentín se ha adelantado para 'GH DÚO'. El amor ha inundado la casa con una gala especial dedicada al romanticismo y a los reencuentros especiales. Parejas, amigos y familiares de los concursantes han subido a Guadalix para reencontrarse con sus seres queridos, que llevan ya 42 días de encierro.

Enfundada en un traje de cuero rosa, Rebeca, la nueva habitante de la casa, se ha convertido en la musa del amor. "Pero eso no es todo", ha anunciado Carlos Sobera, que ha pedido al Cupido de 'GH DÚO' que tirase de una cuerda, que dejaba caer una cama plegable. "Barra libre de horas sin cámaras, las parejas que quieran hacer uso de ella tendrán la oportunidad", explicaba.

Uno de los reencuentros más esperados era el de Miguel Frigenti y Nua, su novio. Sin embargo, primero ha sido el turno de Óscar, quien ha protagonizado momentos muy íntimos con el periodista. "Hombre, el amante de mi novio", le ha dicho Nua, en tono jocoso.

| Mediaset

Pero, si había alguien que tenía ganas de reencontrarse con su pareja era Marieta Díaz. La concursante ya es recordada por su '¡Suso, te quiero!', frase que gritaba en cada conexión en directo. Y es que Marieta no ha dejado de hablar de su pareja, a la que no ha podido echar más de menos.

De hecho, la joven se echaba a llorar nada más entrar en la habitación ambientada de San Valentín, rodeada de corazones y candelabros. Detrás de ella, entraba Suso Álvarez con un ramo de flores, con quien se ha fundido en un abrazo entre lágrimas.

Durante el reencuentro, ambos se han mostrado muy emocionados. "Creo que es la primera carta de amor que escribo", decía Suso entre risas, cuando el presentador le ha preguntado. "Te quiero mucho, estoy súper orgulloso de la persona que tengo a mi lado. Quiero que estemos toda la vida juntos", le leía el joven, un poco cortado.

Sin embargo, el presentador pronto le ponía en un compromiso al preguntarle a Marieta si había algo más que pudiera pedirle. La ex de 'La Isla de las Tentanciones' no lo ha dudado ni un segundo: "A ver cuando me pide matrimonio", decía.

"Es que hoy han cerrado todas las joyerías de Madrid", bromeaba su pareja al principio, aunque luego ha querido explicarse mejor. "Yo no tengo dudas de mi futuro con Marieta", aclaraba, asegurando que no duda en que acabarán casándose aunque no aún.

"Hoy en día la sociedad es mucho más moderna", le decía entonces Carlos Sobera, "¿por qué no se lo pides tú?", preguntaba. Entonces, Marieta se ponía sería y le hacía la gran pregunta. "¿Te quieres casar conmigo?". Suso sonreía, "¿Acaso lo dudas?", decía en un principio, "No tengo ningunda duda, te quiero"