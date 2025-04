Alexia Rivas diu el que molts pensen de l'actitud de Montoya a 'Supervivientes'

No hi ha cap dubte que Montoya està sent, juntament amb Anita, el gran protagonista de 'Supervivientes'. La relació dels joves, les seves anades i vingudes, s'ha convertit en el més comentat del reality. Un tema que s'ha traslladat al plató de 'Vamos a ver', on hi ha hagut diferents opinions.

"Sense ànim de criticar, però intento entendre què passa pel cap i el cor d'una persona per expressar així els sentiments que té, amb aquesta mirada de dona enamorada, i al mateix temps arribar de 'La Isla de las Tentaciones' estar amb Manuel i solapar ambdues relacions. No ho faig com a crítica, només intento entendre què li passa pel cap a una persona", començava Joaquín Prat a 'Vamos a ver'.

"Em va passar igual, no arribo a comprendre la parella, l'ésser humà realment. No entenc què busquen, si busquen una reconciliació, protagonisme, el focus, o realment estan tan tòxicament enganxats que és una parella que es separen físicament durant molt de temps o estaran així tota la vida. No arribo a comprendre de què van", afegia Antonio Rossi.

| Mediaset

Per la seva banda, Kike Calleja traslladava un missatge de la família de Montoya: "Està molt disgustada per l'actitud d'Anita dins del concurs. Els agradaria que la deixés en pau perquè no para d'engatusar-lo. Esperen que Montoya sigui llest, que es tregui la bena dels ulls, perquè tampoc estan entenent la seva actitud, encara que creuen que és per fer-se el cavaller, però que tant de bo que no torni a caure amb l'Anita. Ells estan callats per respecte a ella, que podrien explicar moltes coses, encara que després Montoya fa el que vol, però demanen que cadascú faci el seu concurs".

"Doncs que sàpigues que l'entorn d'Anita potser estan encara més callats", responia amb fermesa Alexia Rivas. "A ells els hauria de donar igual el que pensin les famílies, el que hagi fet un o altre, estan apostant o jugant per ells dos. El que explica la família de Montoya o Anita pels altres dos em dona exactament igual", explicava Antonio Rossi.

"Més que afecte veig atracció, però a l'hora de la veritat són incompatibles. A mi m'ha passat a la vida, sentir moltíssima atracció per una persona que no érem compatibles. Tots dos són escorpí i la seva naturalesa els porta a atacar l'altre", era l'opinió d'Alessandro Lequio. Per la seva banda Sandra Aladro afegia una puntualització: "Aquest afecte o atracció és real, hi ha un vincle real".

| Telecinco

"Critiquem l'Anita, no sabem què li passa pel cap, però què li passa a Montoya? Què li passa pel cap per dir en un moment donat que després del que ha vist, que tant de mal li ha fet, fins i tot a la seva família, dona peu a aquesta noia?", es preguntava Pepe del Real.

"A Montoya li cau molt bé el paper de víctima, és la víctima d'Espanya i té molts seguidors. Li encanta aquest paper, no farà el tomb i estarà a l'altre costat. No serà vilà, ell vol ser la víctima", concloïa Alexia Rivas el debat a 'Vamos a ver'.