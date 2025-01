Sonsoles Ónega descubre que Ana Obregón tiene bloqueada a una de sus colaboradoras

En los últimos días, Ana Obregón ha estado en el foco mediático tras unos actos que sucedieron dos años atrás. En un pódcast, el presentador canario, Roberto Herrera, confirmó que la actriz tuvo un trato vejatorio con la cantante Nia en las campanadas de RTVE por llegar tarde.

Ana Obregón se pronunció en 'Y Ahora, Sonsoles' para esclarecer lo ocurrido y tirar un dardo al presentador canario: "Mucha suerte en tu nuevo programa, a ver si le ve alguien". Este mismo programa ha vuelto a traer el tema para profundizar un poco más, pero para ello han contactado con el peluquero Alberto Dugarte quien estuvo presente en todo momento.

"Las dos, en sus versiones, tienen razón. Una, es posible que haya sido citada tarde. A Ana Obregón la citaron a su hora, pero la realidad es que estuvo dos horas a que empezara la grabación. A ella no le explicaban qué pasaba. Nia, a lo mejor llegó a su hora", comenzó declarando.

| Atresmedia

Este tema ha desatado debate en la mesa y la colaboradora Lorena Vázquezha confesado que Ana Obregón le tiene bloqueada: "A mí, Ana Obregón me tiene bloqueada en redes sociales y en el teléfono". Sonsoles Ónega se ha quedado sorprendida y ha querido conocer la razón de lo ocurrido: "¿Cómo es que Ana Obregón te tiene bloqueada? ¡Esto no lo sabía yo!". Con tal asombro, la presentadora no ha dudado en detener la conexión con Alberto Dugarte y cuestionar, incrédula, cómo puede pasar esto entre compañeros.

Lorena Vázquez ha confesado que hace un tiempodio una información sobre cuánto había cobrado Ana Obregón por un libro y eso no le gustó. "Era una información sobre la suma de dinero que ella había cobrado por un libro que había escrito hablando de la experiencia con la enfermedad de su hijo. Pues si había llegado esa suma de dinero íntegra o no. Yo dije que ese dinero no había llegado", relató.

Sonsoles Ónega no ha salido de su asombro: "Vamos a ver, Lorena, ¿cómo es posible que compartáis espacio, bollitos del catering, café, coca colas y de todo y no lo habéis hablado?". A lo que ella ha replicado que está segura que ella no sabe ni cómo se llama, pero que aún así quiere pedirle disculpas por si le molestó en su momento que no le gustó una información que di", contestaba Lorena Vázquez ante el interrogatorio de la presentadora. "Pero, ¿cuándo te ha bloqueado? Lorena, eres muy conflictiva", respondió Sonsoles Ónega, aún sorprendida.