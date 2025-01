Nadie esperaba la confesión de Tamara Gorro en 'Y ahora Sonsoles': 'Soy la nueva...'

Tamara Gorro está de celebración. El pasado 18 de enero, la colaboradora cumplía 38 años y lo quiso celebrar por todo lo alto con una fiesta. En este evento, acudieron numerosos personajes públicos como Iker Casillas, Albert Rivera o José Manuel Parada entre otros.

Y como no, la modelo ha querido comentar cómo vivió esta celebración en el programa en el que colabora, 'Y Ahora Sonsoles'. El magazine ha rescatado algunas imágenes como los tres vestidos que lució o el baile que se marcó la cumpleañera.

"¿Cuánto ensayaste para ese baile?" le ha preguntado Sonsoles Ónega con cierta curiosidad. A lo que la tertuliana contestó que estuvo una semana practicando y que hasta se hizo heridas en los pies. Con ello, la comparación que nadie esperaba: "Soy la nueva Bárbara Rey" ha declarado con humor mientras se veían vídeos del baile.

| @tamara_gorro

Rápidamente ha querido matizar este símil aclarando la faceta de vedette de la actriz y no la de las sonadas polémicas. Desde hace un tiempo, Bárbara Rey ocupa muchas horas de televisión por su mala relación con su hijo o por su idilio con Juan Carlos I.

Bromas aparte, Tamara Gorro ha querido recalcar lo mucho que disfrutó tanto ella como los invitados: "Me lo pasé en grande, me gusta celebrar el presente" y ha recordado cómo el año pasado por estas fechas soplaba las velas, pero preocupada por el estado de salud de sus abuelos.

Y a pesar de la asistencia de muchos famosos, lo cierto es que tampoco se han revelado muchos más detalles sobre lo que sucedió. "Lo que pasa en TG" ha manifestado Tamara Gorro con la intención de que una de sus compañeras, Pilar Vidal, siguiera la frase: "Se queda en TG".

Para finalizar, la cumpleañera ha agradecido a los periodistas el no hablar de lo sucedido en sus fiestas: "Igual que le ponemos la mala fama a los periodistas que largan todo, siempre he pedido que no se hable de mis fiestas, y se podría hablar. Y no se ha hablado". Con esta declaración, Sonsoles Ónega ha asegurado que la próxima fiesta no se la pierde por nada del mundo.