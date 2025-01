El misterioso mensaje que ha lanzado Nia Correia en plena polémica con Ana Obregón

Roberto Herrera ya se ha convertido en todo un habitual presentando las Campanadas canarias. Al igual que en algún momento lo fueron Ramón García, Anne Igartiburu o Cristina Pedroche, la figura del periodista canario ya ha quedado asociada al momento de despedir el año. Este era el tercer año que lo hacía junto a Nia Correia, ganadora de 'OT 2020', a quién no ha dudado en defender contra su compañera de 2022, Ana Obregón.

Todo comenzaba con las declaraciones del presentador en el podcast 'El Salpique', donde no dudaba en pronunciarse a favor de su compañera Nia. En 2022, Nia Correia y Roberto Herrera fueron los presentadores de las Campanadas canarias, mientras que Los Morancos y Ana Obregón hacían lo propio para la hora peninsular. Por ello, se vieron obligados a grabar juntos un spot publicitario en el que, como bien resaltan en la entrevista, Nia Correia no aparecía.

| RTVE

"Lloró a lágrima viva", explicaba Herrera canario ante la incredulidad del presentador "Lo pasamos muy mal con como trató Ana Obregón a Nia. Ahí se me cayó un mito", concluye. Esto iniciaba una guerra de declaraciones e indirectas entre las dos, con la actriz dando unas declaraciones a Semana que negaban la versión de Herrera.

"Yo no he tratado mal a nadie", se defendía contundentemente Ana Obregón en un audio en el que no dejaba de referirse a Nia Correia como "esta niña". Según Ana Obregón, fue la joven cantante quién llegó tarde y no dejaba de quejarse tanto de su vestido como de su maquillaje, retrasando el rodaje y molestando al equipo.

Aunque Nia Correia no se ha pronunciador de forma directa sobre el enfrentamiento, sí ha ido dejando mensajes en sus redes sociales. Primero lo hizo en la plataforma 'X', donde publicó una foto con el vestido de la polémica, demostrando que no tenía ningún problema con él.

Más adelante, lo ha vuelto a hacer en su perfil de 'TikTok', donde ha publicado un video con el tema principal de la película 'La sustancia', protagonizada por Demi Moore. Recordamos que esta película trata sobre la envidia de una veterana actriz tras ser sustituida en el trabajo por alguien más joven. Toda una declaración de intenciones.

Por el momento, la guerra entre Ana Obregón y Nia Correia sigue abierta, a la espera de una posible respuesta de la actriz. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar la revista citada, varios testigos de la grabación del spot parecen confirmar la versión de los hechos de Roberto Herrera y Nia Correia.