Fofito reaparece con gran emoción en 'Y Ahora Sonsoles' tras sus problemas de salud

Alfonso Aragón Sac de 75 años, más conocido como Fofito, pertenece a una de las familias de artistas cómicos más famosos de nuestro país. El recordado payaso de la tele, cuenta con una larga carrera en la que ha logrado ganarse el cariño de todos los niños. Ahora, Fofito ha reaparecido en 'Y ahora Sonsoles' tras unos malos momentos.

Y es que, el pasado 14 de noviembre, se conocía una última hora sobre su estado de salud. Fofito enfermó de una grave neumonía y tuvo que ingresar en un hospital de Madrid. Fueron exactamente 44 días los que estuvo apoyado en todo momento por su familia.

Afortunadamente, y tras este duro golpe, hemos podido disfrutar de su regreso en un plató de televisión. Lo ha hecho en 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 con una distendida conversación con Sonsoles Ónega. Fofito ha relatado cómo vivió su reciente ingreso: "Se me fue la olla por completo. Si no fuera por mis hijas y mis sobrinos, estaría ya en la caja que no se abre".

"Yo estuve con un pie en el otro barrio. Me han dicho que deje de fumar, y después cogí una especie de virus, que eso fue por lo que me ingresaron. Le tengo que dar las gracias al doctor que me ha tratado", añadía.

Ante la esperada pregunta de si volverá a los escenarios, al payaso de la tele se le ha visto con ganas de seguir haciendo lo que más le gusta: "A lo mejor bajo el nivel de trabajo. No me voy a hacer otra vez una gira de tres años en el circo, pero fechas señaladas".

Y como no, al hablar de Fofito a todos se nos viene a la cabeza la típica canción de "Hola, don Pepito". Pues justo Sonsoles Ónega ha querido preguntarle sobre cuántos años tiene. Al mencionar esta frase, Fofito no ha podido evitar recordar a su padre, Fofó, y a su abuelo.

Precisamente, al recordar a su padre, no ha podido contener las lágrimas y se ha emocionado rememorando su figura. El gran Fofó, murió a los 53 años a causa de una Hepatitis B, pero Fofito ha seguido su legado ya que para él nunca se fue: "Es emocionante poderlo ver moviéndose, lo tengo vivo".