Roberto Herrera denuncia el trato vejatorio de Ana Obregón a Nia Correia en un rodaje

El presentador y periodista canario Roberto Herrera ha denunciado públicamente el trato vejatorio que la cantante Nia Correia sufrió por parte de la actriz y presentadora Ana Obregóndurante la grabación del spot promocional de las Campanadas de RTVE 2022-2023.

En una reciente entrevista en el podcast 'El Salpique', de Radio Televisión Mogán, Herrera reveló detalles sorprendentes sobre lo ocurrido en el rodaje de este esperado evento televisivo, que implicaba a varias celebridades del mundo de la televisión y la música. Según contó Herrera, Nia Correia, que por aquel entonces se encontraba en plena etapa de consolidación tras su participación en 'Operación Triunfo', vivió un episodio humillante que la afectó emocionalmente de manera profunda.

El periodista relató que, durante la grabación del spot de las Campanadas, Obregón dirigió hacia Nia comentarios que consideró "hirientes" y "despectivos", lo que llevó a la joven cantante a un llanto desconsolado. Según Herrera, Nia se negó a continuar participando en la grabación debido a la humillación sufrida. “No sale Nia en el spot de las Campanadas porque lloró a lágrima viva. Lo que yo vi, de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación… a mí se me cayó un mito”, comenzó diciendo el periodista en el podcast, visiblemente afectado por la situación.

| RTVE

Herrera destacó que la actitud de Obregón resultó particularmente inesperada, dado el carácter amable y profesional de Nia, a quien describió como "un sol de mujer" y "un encanto". El presentador también señaló que, para él, lo ocurrido representó un “choque” personal, ya que Obregón había sido una de sus figuras admiradas en el mundo del espectáculo.

"Nia era demasiado joven, demasiado guapa… y Ana Obregón le hizo llorar. Ahí se me cayó un mito", expresó, subrayando el contraste entre la imagen pública de Obregón y el trato que, según él, dispensó a la cantante. La indignación de Roberto Herrera se centró en el hecho de que, después del incidente, Nia decidió no participar más en la grabación del spot, lo que provocó que su imagen no apareciera en el vìdeo promocional de las Campanadas de RTVE 2022-2023.

| Europa Press

A pesar de su carácter afable, Nia se vio obligada a dar un paso atrás ante la presión emocional que había sufrido. “Los Morancos y yo lo pasamos muy mal”, añadió Herrera, aludiendo a la participación de los conocidos humoristas en la grabación y a lo incómoda que resultó la situación para todo el equipo.

El relato de Roberto Herrera ha generado gran revuelo, ya que pone en evidencia una actitud que muchos consideran inapropiada por parte de una figura pública como Ana Obregón, quien en ese momento se encontraba en plena campaña promocional del evento más esperado del año en RTVE. El periodista canario dejó claro en su intervención que, a pesar de la magnitud de lo ocurrido, Nia jamás se quejó ni pidió ayuda, destacando su humildad y fortaleza.

Hasta el momento, Ana Obregón no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. Sin embargo, el relato de Herrera ha levantado una gran controversia en las redes sociales y entre los espectadores, muchos de los cuales expresan su apoyo a Nia Correia por el trato que, según las denuncias, recibió.