Arturo Valls aparece por sorpresa en 'La Revuelta' y aclara su relación con Antena 3

Este martes 21 de enero, el cómico Arturo Valls hizo su debut en 'La Revuelta' de David Broncano para promocionar su corto nominado a los Premios Goya, titulado "El trono". Sin embargo, su plan inicial dio un giro inesperado debido a la complicidad y las bromas del presentador. Y es que David Broncano no dejó pasar la oportunidad de alargar la visita del actor, habitualmente ligado a Atresmedia.

"A la mierda mi excusa, ¿es un bidet? Mi excusa era "El trono", ahora te cuento", exclamó Arturo Valls. Y es que se dio cuenta, ya en plató, de que el objeto que esperaba utilizar como gancho en el escenario no era un inodoro.

Aunque Arturo Valls dejó claro que su intención era participar solo por unos minutos, David Broncano se aseguró de retenerlo en el sofá de 'La Revuelta', iniciando una divertida conversación llena de ironías sobre la televisión. "Yo tengo el carnet platino de 'El Hormiguero', yo puedo ir ahí o al programa que quiera. De hecho vengo ahora de Telecinco y no se han enterado...", bromeó Arturo Valls, desatando carcajadas entre el público.

| RTVE

El cómico también lanzó un comentario que no pasó desapercibido, al referirse a la complicada etapa de audiencias que atraviesa Telecinco. "No saben qué ha pasado, como aquello ahora mismo... bueno", dijo entre risas, dejando entrever su humor afilado.

David Broncano quiso proponerle algo especial: que Arturo Valls fuera el primero en aparecer el mismo día en 'La Revuelta' y en 'El Hormiguero'. La idea pareció entusiasmar al invitado. "Voy a intentarlo", respondió Arturo Valls, antes de bromear sobre una situación la gran polémica relacionada con Pablo Motos: "Eso le pasó a Jorge Martín, ah no no...".

En medio de las bromas, David Broncano le recordó que ya no formaba parte de Antena 3 ni de La 1, lo que llevó a Arturo Valls a hablar sobre sus nuevos proyectos. "Muy buena relación con Antena 3, ha sido un matrimonio. Y ahora iniciando una buena amistad con Televisión Española, tengo relación abierta en la tele", afirmó el presentador, que pronto debutará en La 1 con 'That's my jam'.