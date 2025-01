Sonsoles Ónega descobreix que Ana Obregón té bloquejada una col·laboradora

En els últims dies, Ana Obregón ha estat en el focus mediàtic després d'uns actes que van succeir dos anys enrere. En un pòdcast, el presentador canari, Roberto Herrera, va confirmar que l'actriu va tenir un tracte vexatori amb la cantant Nia a les campanades de RTVE per arribar tard.

Ana Obregón es va pronunciar a 'Y Ahora, Sonsoles' per aclarir el que va passar i llançar un dard al presentador canari: "Molta sort en el teu nou programa, a veure si el veu algú". Aquest mateix programa ha tornat a portar el tema per aprofundir una mica més, però per això han contactat amb el perruquer Alberto Dugarte que va estar present en tot moment.

"Les dues, en les seves versions, tenen raó. Una, és possible que hagi estat citada tard. A Ana Obregón la van citar a la seva hora, però la realitat és que va estar dues hores esperant que comencés la gravació. A ella no li explicaven què passava. Nia, potser va arribar a la seva hora", va començar declarant.

| Atresmedia

Aquest tema ha desfermat debat a la taula i la col·laboradora Lorena Vázquezha confessat que Ana Obregón la té bloquejada: "A mi, Ana Obregón em té bloquejada a les xarxes socials i al telèfon". Sonsoles Ónega s'ha quedat molt sorpresa i ha volgut conèixer la raó del que ha passat: "Com és que Ana Obregón et té bloquejada? Això no ho sabia jo!". Amb tal sorpresa, la presentadora no ha dubtat a detenir la connexió amb Alberto Dugarte i qüestionar, incrèdula, com pot passar això entre companys.

Lorena Vázquez ha confessat que fa un temps va donar una informació sobre quant havia cobrat per un llibre i això a la biòloga no li va agradar gens: "Doncs era una informació sobre la suma de diners que ella havia cobrat per un llibre que havia escrit parlant de l'experiència amb la malaltia del seu fill, doncs si havia arribat aquesta suma de diners íntegra o no. Jo vaig dir que aquests diners no havien arribat", va relatar.

Sonsoles Ónega no ha sortit de la seva sorpresa: "Vamos a ver, Lorena, com és possible que compartiu espai, pastissets del càtering, cafè, coca-coles i de tot i no ho heu parlat?". A la qual cosa ella ha replicat que està segura que ella no sap ni com es diu, però que tot i així vol demanar-li disculpes per si li va molestar en el seu moment.

"Que no li va agradar una informació que vaig donar", contestava Lorena Vázquez davant l'interrogatori de la presentadora. "Però, quan t'ha bloquejat? Lorena, ets molt conflictiva", va respondre Sonsoles Ónega, encara sorpresa.