'Vamos a ver' actualiza el estado de Isa Pantoja tras un susto en pleno embarazo

La familia Pantoja vuelve a enfrentarse a un momento complicado tras las recientes noticias sobre la salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja. En esta ocasión, ha sido Isa Pantoja quien ha alarmado a sus seguidores al compartir un inesperado problema de salud en el cuarto mes de su segundo embarazo. De hecho, en 'Vamos a ver' han actualizado su estado de salud tras el susto.

"Hoy he tenido un sustillo, estoy en casa y estoy bien", comenzaba explicando Isa Pantoja en su Instagram, visiblemente tranquila después de lo ocurrido. La colaboradora de 'Vamos a ver' relató cómo, al inicio del lunes, sufrió un episodio que le hizo perder el conocimiento en una tienda. "He empezado a sentir taquicardia, sudor, como que me mareaba", explicó, añadiendo que este malestar se produjo tras una bajada de tensión.

"Estaba todo normal", aseguró Isa Pantoja, quien, tras desmayarse, midió de inmediato sus niveles de azúcar para intentar esclarecer lo sucedido. Aunque por el momento no ha recibido un diagnóstico médico definitivo, adelantó que "lo consultaré con mi ginecólogo". La hija de Isabel Pantoja también compartió su reacción tras el desmayo: "Me asusté al despertarme porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca Cola y ya mejoré".

| Europa Press

Este episodio dejó a Isa Pantoja intranquila, aunque lo asocia a problemas de tensión relacionados con su estado de embarazo: "Qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada", relató a sus seguidores.

De este modo, en 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro amplió detalles sobre el estado de salud de Isa Pantoja. "Isa se está haciendo pruebas, pero parece que todo está bien y seguramente ha sido una bajada de tensión", desvelaba la periodista.

Además, se mostraron imágenes del momento en el que Isa Pantoja se sintió mal, donde su marido, Asraf Beno, reaccionó de inmediato para auxiliarla. En mitad de una tienda de ortopedia, el joven la sentó en una silla y le ofreció agua, ayudándola a recuperarse poco a poco.