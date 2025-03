María del Monte frena en seco 'Y ahora Sonsoles' para responder sobre su polémica

María del Monte se convirtió en una de las protagonistas del Día de Andalucía tras recibir la Medalla de Andalucía. Sin embargo, también protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral. Durante una entrevista en directo en Canal Sur, la cantante evitó besar a su mujer, Inmaculada Casal, un gesto que ha desatado una gran polémica en redes sociales.

La controversia se reavivó cuando María del Monte intervino en después en 'Y ahora Sonsoles', donde nuevamente rechazó besar en la boca a su esposa ante las cámaras. Ante las críticas recibidas, este lunes volvió al plató del programa de Sonsoles Ónega con su medalla en mano y decidió abordar directamente la situación.

"Me gustaría decir una cosa, Sonso", comenzó diciendo María del Monte. "Están hablando mucha gente de mi cobra. Solo quiero decir una cosa. Admito que haya personas a las que les guste y a otras que no porque el respeto de eso va. Lo que no me gustaría es que nadie confundiera los términos", explicaba, tras ser acusaba de homofobia interiorizada.

| Antena 3

María del Monte dejó claro que su decisión no tiene nada que ver con su compromiso con los derechos del colectivo LGTBIQ+. "¿Qué tendrá que ver eso con que yo abandere o deje de abanderar la bandera del orgullo gay?. Lo he hecho, lo voy a seguir haciendo porque creo que en esta sociedad nos debemos seguir comprometiendo con la desigualdad y todavía hay mucha desigualdad. Yo estoy casada con Inmaculada, no estoy metida en ningún armario, pero tengo el derecho y la libertad de darle a mi mujer un beso públicamente o no", afirmó con contundencia.

María del Monte insistió en 'Y ahora Sonsoles' en que su actitud no es nueva, pues no es una persona dada a las muestras públicas de afecto. "Es que no lo hago nunca, entre mis amigos, si yo estuviese todo el día besando, pero no lo hago nunca", explicó.

| Atresmedia

Sonsoles Ónega también intervino en la conversación y expresó su sorpresa por la necesidad de dar explicaciones sobre un gesto tan personal. "Que haya que hacer esta aclaración me parece tela marinera, pero bueno está hecha y me parece muy bien, que tendrá que ver", comentó la presentadora. Ángel Antonio Herrera también opinó al respecto: "Cada uno se besa donde quiere".

Finalmente, María del Monte concluyó su intervención reafirmando la solidez de su relación con Inmaculada Casal. "Exacto. Seas heterosexual, homosexual o lo que te dé la gana", añadió Sonsoles Ónega. "Inmaculada sabe como soy, lo entiende, me conoce y si en el fondo somos dos que sabemos ser una", concluyó la artista.