Nacho Abad no se puede callar ante el regreso de una reportera de 'En Boca de Todos'

'En Boca de Todos' ha arrancado con una inesperada sorpresa para los espectadores. La emisión de este lunes 3 de marzo del programa de Nacho Abad comenzó con una conexión en directora desde el Puerto de Navacerrada (Madrid). Allí se encontraba la reportera Tatiana Márquez, que volvía al trabajo en 'En Boca de Todos' en Cuatro tras una larga ausencia debido a un cáncer de mama.

El espacio arrancó con imágenes de la complicada situación meteorológica del fin de semana, con temperaturas bajo cero y precipitaciones en diferentes puntos de España. Sin embargo, lo más destacado del día no fue el tiempo, sino la esperada reincorporación de Tatiana Márquez. Equipada con gorro y guantes, la reportera de 'En Boca de Todos' retomaba su labor en exteriores.

Desde el plató, Nacho Abad quiso compartir con los espectadores la emoción del momento y dedicó unas palabras a su compañera. "Hace cinco meses a Tatiana Márquez le diagnosticaron una enfermedad, espero que ya estés de maravilla y deseo que no faltes nunca más", explicaba el presentador de Cuatro.

| Mediaset

Visiblemente conmovida, la periodista respondió con sinceridad: "Estaba muy nerviosa con este directo porque hace cinco meses que no trabajo. He tenido cáncer de mama, tengo 30 años, pero te toca y hay que luchar, no sé si ese es el término, pero hay que sobrevivir".

Tatiana Márquez también aprovechó la conexión para agradecer el apoyo recibido durante su proceso de recuperación. "Gracias por el apoyo de toda la familia de 'En Boca de Todos', me habéis cuidado, me habéis facilitado todo y gracias por darme amor desde el primer día hasta el último", expresó. Además, confesó que esperaba con ilusión este regreso a la adrenalina de los directos.

Recordamos que, en audiencias, durante el mes de febrero,'En Boca de Todos' se confirmó con un 5% de cuota de pantalla y 159.000 espectadores. El programa de Nacho Abad, además, subió al 5,5% en target comercial. El espacio, no obstante, estuvo un punto por debajo de la media mensual de Cuatro.