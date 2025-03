Las palabras de Isabel Rábago con las que aclara su relación contractual con Telecinco

Desde su salida de Mediaset,Isabel Rábago ha utilizado sus redes sociales como plataforma para expresar sus opiniones sin filtros. Recientemente, una publicación suya generó un aluvión de interpretaciones, muchas de las cuales lo señalaron como un ataque directo a Telecinco. Ante esto, Isabel Rábago ha decidido aclarar sus palabras en un nuevo vídeo.

"Me sigue haciendo muchísima gracia cuando leo titulares como 'Isabel tras su despido arremete duramente contra Mediaset, ataca a sus antiguos jefes'. Yo es que me quedo fascinada porque cualquier comentario que yo hago se extrapola a mi situación actual con Mediaset y con Unicorn. Quiero dejar claras varias cosas", comenzó diciendo Isabel Rábago.

Visiblemente molesta por el trato a sus palabras, quiso dejar claro que su comentario no tenía la intención de atacar a su antigua empresa. "Me pareció ridículo que alguien de Mediaset esté tan obsesionado con el perfil de Algo Pasa TV que haya registrado esa marca, es simplemente eso. ¿Eso significa que yo arremeta contra Mediaset? ¡No! Porque Mediaset ha sido mi casa desde hace veinte años", afirmó.

| Mediaset

Asimismo, Isabel Rábago quiso zanjar cualquier especulación sobre posibles conflictos con sus excompañeros o directivos. "No tengo nada en contra de mis directores, ni en contra mis antiguos compañeros, ni en contra de mi todavía productora de la que sigo cobrando. No tengo en contra absolutamente nada. Por eso hay muchos comentarios que se hacen sin saber realmente la historia y entiendo que os faltan muchísimos datos. Pero eso que se ha dicho de que Unicorn no me renovó el contrato, pues sí, claro que me renovó el contrato porque mi contrato estaba renovado automáticamente".

En su intervención, también explicó que actualmente está buscando desvincularse de la mejor manera posible. "Estoy intentando por todos los medios desvincularme en las mejores condiciones y que alguien asuma las responsabilidades de algo que se ha hecho desde mi punto de vista muy, muy mal. No es nada personal, simplemente es una situación que yo personalmente voy a luchar por lo que creo que me corresponde. Nada más, no es nada personal, son negocios", explicó.

| Mediaset

Finalmente, abordó la cuestión sobre su regreso a la televisión: "Sobre mi vuelta a la televisión pues es que yo hasta que no solucione determinadas cosas yo no puedo volver a la televisión. Por eso yo quiero finiquitar y quiero resolver de la manera más lógica esta situación. Pero finiquitar de la manera más lógica esta situación no es renunciar a lo que yo creo que tengo derecho. A partir de ahora si queréis seguir interpretando cada cosa que digo respecto a Mediaset, a Unicorn o a quien os de la gana me parece estupendo", sentenció.