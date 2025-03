Sonsoles Ónega se queda sin palabras tras la pregunta de una espectadora en Antena 3

Sonsoles Ónega ha demostrado en varias ocasiones que no tiene reparos en hablar con naturalidad sobre su día a día, incluidos sus complejos. La presentadora de Antena 3 suele compartir anécdotas personales en su programa 'Y ahora Sonsoles' y esta semana no ha sido la excepción.

En la emisión de este viernes 28 de febrero, el programa dedicó un espacio a un tema que preocupa a los consumidores: el chocolate adulterado. La inflación en las materias primas ha provocado un encarecimiento del cacao de casi un 25%, lo que ha llevado a algunos fabricantes a incluir grasas menos saludables en su producción para abaratar costes. En tan solo un año, el precio del chocolate ha experimentado un incremento del 60%.

Para abordar este asunto, 'Y ahora Sonsoles' contó con la participación del nutricionista José Alberto Zamora, quien ha llegado al plató acompañado de una mesa llena de chocolates. La escena ha despertado el entusiasmo de las colaboradoras, lo que ha provocado la divertida reacción de Sonsoles Ónega. "Date prisa en hacer la sección porque se lo comen todo", ha comentado la periodista, consciente del deseo de sus compañeras por probar los dulces. Incluso ella misma ha mostrado cierta tentación al ver una caña de chocolate.

| Atresmedia

A pesar de ello, Sonsoles Ónega decidió resistirse, ya que se encuentra en un momento de control de su alimentación. "Por favor, que tenemos que adelgazar en este programa. Yo he engordado tres kilos", ha confesado entre risas. Sus palabras han recordado un incómodo episodio que vivió recientemente.

"El otro día me preguntaron si estaba embarazada. Fue horrible, me lo preguntó una señora", ha relatado Sonsoles Ónega, calificando la situación como "muy imprudente", ya que considera de mal gusto hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas. No obstante, la periodista ha preferido restarle importancia y tomárselo con humor, como suele hacer con este tipo de situaciones.

En audiencias, el pasado mes de febrero, 'Y Ahora Sonsoles' con un 10,3% y 821.000 espectadores sumó otro mes como el magacín diario más visto. El programa de Sonsoles Ónega lideró nuevamente sobre su competidor. Cada tarde, siguieron 'Y Ahora Sonsoles' 3.654.000 espectadores únicos