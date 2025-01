María del Monte estalla en 'Y ahora Sonsoles' tras lo ocurrido con Anabel Pantoja

En 'Y ahora Sonsoles', Paloma García-Pelayo ofreció información exclusiva sobre la delicada situación que atraviesa la hija de Anabel Pantoja. La niña lleva más de 72 horas ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Durante la intervención de la periodista, se revelaron detalles que no solo reflejan la gravedad del estado de salud de la pequeña, sino también los problemas en la familia Pantoja.

Según Paloma García-Pelayo, todo comenzó cuando Anabel Pantoja detectó que su hija no se encontraba bien el pasado miércoles y decidió llevarla a una clínica privada cercana a su domicilio. Al día siguiente, al no observar mejoras, regresaron al centro médico y, finalmente, la bebé fue trasladada al hospital materno, donde se encuentra en cuidados intensivos desde entonces.

"Está en cuidados intensivos desde entonces. Esta mañana ha sido importante porque, al ser fin de semana, no la habían visto todos los médicos que querían. Aunque ha tenido todo tipo de pruebas, esta mañana era importante evaluar la evolución de esta bebé de 51 días que, según los síntomas que presentaba, necesitaba atención médica intensiva", añadió en 'Y ahora Sonsoles'.

| Antena 3

"Hubo algún momento en el que se planteó trasladarla a Madrid, pero, una vez hechas todas las consultas, se vio que allí tenían suficientes medios para poder atenderla. La situación es muy preocupante, es muy seria y delicada porque es un bebé", explicó Paloma García-Pelayo.

La periodista también abordó el regreso de Isa Pantoja y Kiko Rivera, mientras que Isabel Pantoja continúa en la isla apoyando a su sobrina. "Por la información que tengo, en las horas que han coincidido en la isla no se han visto. Primero, porque este no era el asunto y la preocupación era estar con Anabel y no tenían intención ninguna de verse y me consta que lo han coordinado para evitarse", desvelaba.

Este comentario provocó una reacción de María del Monte, que no ocultó su descontento: "Qué manera, de verdad, de perder la vida, qué manera de perder el tiempo". Una reflexión que fue respaldada por otros colaboradores como Nacho Gay, quien señaló: "El hospital no es el lugar para provocar ciertas situaciones o conversaciones".

| Antena 3

María del Monte continuó con un emotivo mensaje que resonó en 'Y ahora Sonsoles': "Aprendemos poco porque por una desgracia ha acudido todo el mundo al mismo punto. ¿No nos damos cuenta que aquí estamos para irnos cualquiera en cualquier momento? ¿No es el momento idóneo y apropiado para darse un abrazo y fundirse y derramar eso que se llama amor en lugar de rencor? Que aunque amor y rencor acaben en lo mismo no tienen nada que ver. Y quizás, cuando ese abrazo se produzca, habrá algo importantísimo, que es una fuerza interna en el corazón que ayudará a sobrellevar las cosas de otra manera fuere cual fuere el final".

"Es que es un hospital donde ves que la vida se escapa", reflexionaba Sonsoles Ónega. Finalmente, Paloma García-Pelayo cerró el tema con una observación: "En un hospital no, pero Isabel Pantoja está en un hotel donde hay salas, hay cafetería, hay lugares comunes... Y se trata de tener intención, pero la información que tengo es que no había intención ninguna de verse".