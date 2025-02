Las consecuencias físicas de Eva Soriano tras participar en 'El Desafío' de Antena 3

Eva Soriano visitó ayer 'Y ahora Sonsoles' para hablar de su trayectoria profesional. El programa quiso hacerle su entrevista más seria, "si es posible", adelantaba con humor el magazine. Y es que la cómica y presentadora no para de ofrecer risas en su programa 'Cuerpos especiales' en Europa FM.

La invitada recordó junto a Sonsoles Ónega sus inicios y una de sus mayores frustraciones en la vida. Tras estudiar la carrera de Turismo y mudarse a Madrid trabajando como cajera de supermercado, decidió presentarse a Operación Triunfo en 2008. Su objetivo era ser "triunfita", pero después de tantos noes al final descubrió su verdadera vocación.

La primera vez que vimos a la humorista en televisión fue en el año 2017 en 'El club de la comedia'. Vídeo que recuperó el programa y que avergonzó a la propia protagonista al ver sus comienzos. "¡Qué bochorno!", expresó la catalana ante sus divertidas apariciones en múltiples programas de televisión.

| Atresmedia

Y es que Eva Soriano es 'mujer orquesta'. Monologuista, cantante, presentadora, humorista, mocatriz, influencer son todas las profesiones que desarrolla la catalana y ahora se enfrenta a un nuevo proyecto. Eva Soriano participará en la sexta edición de 'El Desafío' en Antena 3. Esta será su segunda participación en un talent show, después de haber participado en 'Tu cara me suena'.

'El Desafío' contará en su sexta edición con un casting integrado por la celebrity María José Campanario, la modelo e influencer Jessica Goicoechea, el cantante Willy Bárcenas, la humorista y presentadora Eva Soriano, el influencer Daniel Illescas, el presentador José Yélamo, la presentadora Patricia Conde, y el diseñador Eduardo Navarrete.

Aunque Eva Soriano no puede revelar los retos a los que se enfrentará, sí que ha querido mostrar las secuelas de participar en este concurso y lo ha hecho en pleno directo. La humorista se ha remangado los pantalones y ha enseñado los moratones provocados por las pruebas. Antes de enseñarlo a cámara, ha avisado de que no era algo agradable: "No es agradable. Mira esta pierna y esta tiene el Congo".

| Atresmedia

"¡Ah! ¿Pero eso es de los entrenamientos?", se preguntó Sonsoles Ónega, impresionada por las lesiones de la concursante. "Esto es de El desafío, para que luego digan que la tele es mentira. No puedo decir qué prueba voy a hacer, pero son morados reales", concluyó Eva Soriano.

| Atresmedia

Así, Eva Soriano junto a sus compañeros deberán enfrentarse a los grandes retos que plantea 'El Desafío'. Un plantel de concursantes absolutamente espectacular que estará en esta nueva edición que volverá a presentar Roberto Leal. Además, se enfrentarán a las valoraciones del jurado, que este año lo integran Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.