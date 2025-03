Una exconcursante de 'GH' aparece en 'La Revuelta' y arremete contra Aída Nízar

La semana para 'La Revuelta' comenzó con su rutinaria intervención del público. Esta vez David Broncano se vio sorprendido al conocer la persona que ocupaba el sitio de la bañera en primera fila. En el inicio del programa, la espontánea interrumpió la emisión para desvelar su pasado televisivo en Telecinco.

Al principio, a la mujer en cuestión, la colocaron en ese sitio "porque parecía una monja". Pero cuando cogió el micrófono, expresó la negativa y aprovechó para revelar al público quién era ella: "Es la excusa perfecta para que alguien de 'Gran Hermano venga a Televisión Española'.

Declaración que sorprendió al presentador y que la espontánea, Carla Pinto, utilizó para explicar que ella fue la primera persona negra en concursar en 'Gran Hermano' por la quinta edición. Y desveló el grave enfrentamiento que tuvo con Aída Nízar, concursante también de ese año.

Su edición fue histórica por la victoria de 'Fresita' y la polémica Aída Nízar, que catapultó su fama. El programa revisó en la pantalla los rostros que conformaron esa edición para recordar a la invitada, pero cuando señalaron la foto de Aída Nízar, no tardó en espetar algo la exconcursante de 'GH': "La maldita Aída".

| RTVE

En ese momento, recordó su convivencia con ella: "Ese fue mi gran problema del programa. Fue la primera agresión física ¡y sin que la echasen!". "Me agredió, me insultó y no fue expulsada del programa, hoy en día la hubiesen echado", sentenció Carla Pinto.

La protagonista rememoró así un conflicto del reality en el que Aída Nízar le arrojó un vaso de aguaquedando impune por la organización del programa. También las palabras que dijo: "Dije muy malas palabras, que le reventaría la cabeza contra el suelo, pero no lo hice", comentó entre risas.

David Broncano, interesado en este desenlace, le preguntó si tuvieron algún trato después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra. Ella afirmó que sí y reveló lo que pasó poco después cuando ambas coincidieron en los pasillos de Mediaset entre sus apariciones en plató.

"Luego tuvimos alguna que otra pelea en el comedor de Telecinco. Se puso a vacilar y le dije 'te estás equivocando nena, ahora no estás dentro'. Y la que acabó con una botella de agua encima fue ella", confesó la espontánea entre aplausos.