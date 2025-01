'Fiesta' da la exclusiva: Carlo Constanzia acusado de agredir a un paparazzi

Carlo Constanzia JR ya tenía fama de problemático cuando se dio a conocer su relación con Alejandra Rubio, la más joven del Clan Campos. Unos meses después de convertirse en padre, el hijo de Mar Flores vuelve a encontrarse en el candelero después de las polémicas declaraciones que un paparazzi ha dado en 'Fiesta'.

El programa, presentado por Emma García, ha entrevistado en exclusiva al paparazzi, que por motivos de seguridad no ha querido dar a conocer su identidad. Ocultando su cara y modificando su voz, el fotógrafo ha querido explicar su experiencia con Carlo Constanzia Jr. el pasado jueves.

Todo empieza cuando Mar Flores decide pasarse por la casa que su hijo comparte con Alejandra Campos. "Ella es consciente de que la prensa la está siguiendo", aclara el hombre, que llevaba toda la jornada siguiendo a la modelo.

El problema llega cuando va Mar Flores se dispone a entrar a la vivienda. Carlo Constanzia se asoma a la ventana del domicilio para abrir con el mando a distancia el parking. El paparazzi, que quería retratar a la modelo, se dispone a sacar el material.

| Europa Press

"Abrimos el maletero y empezamos a sacar los objetivos más potentes", narra el paparazzi, que explica que enseguida nota como le empiezan a lanzar cosas. "Empiezan a llovernos huevos. Me pone la chaqueta y el equipo completamente pringados", dice el fotógrafo, que lamenta los posibles daños que haya podido causar el incidente en su equipo de trabajo. "Vale mucho dinero", aclara.

Cuando se gira, no logra ver a Carlo Constanzia en la ventana dónde antes estaba. "Me quedo sorprendido, me asomo y veo que por la ventana donde estaba, hay una cortina moviéndose", explica. Fue entonces que decide sacar fotos para recolectar las pruebas de la agresión.

"Lo que me preocupa es que nos han agredido", apunta el paparazzi, que también asegura que no es la primera vez que esto ocurre. "Le molesta que estemos ahí, le encanta provocar", define a Carlo Constanzia, al que define como "provocador de la prensa".

| Mediaset

Por su parte, Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con una de las colaboradoras para negar los hechos. "El jueves, Carlo no estaba en casa", ha explicado Marisa Martín Blázquez, al teléfono con la hija de Terelu Campos. "Estuvo todo el día en el estudio. Me parto en serio", ha aclarado la joven, negando por completo la versión del paparazzi e insistiendo en que la agresión no existió.