Antonio Rossi dice lo que muchos piensan del concurso de Terelu en 'Supervivientes'

Terelu Campos decidió abandonar este domingo 'Supervivientes' tras poco más de dos semanas en Honduras. En el plató de 'Vamos a ver', con Carmen Borrego entre los colaboradores, han debatido sobre la decisión de la tertuliana. De hecho, Antonio Rossi ha señalado el resto de Terelu Campos a partir de ahora, mientras que Sandra Aladro ha dado en la clave sobre el lado positivo de su experiencia.

"Iba con una misión que era aguantar 21 días, más que Carmen Borrego el año pasado. Para mí la misión era conocer esa faceta o cara que el espectador no está acostumbrado a ver", señalaba Joaquín Prat al inicio del debate de 'Supervivientes' en 'Vamos a ver'.

"Sin duda, yo creo que es lo mejor del concurso de mi hermana, aparte que tomar una decisión de ir ya me parece una valentía y estar allí sean los días que sean es de valiente. Psicológicamente, cuando estás en la playa rodeada de gente muy joven, tíos cachas y de unos culos impresionantes, te ves cada día más pequeña y dices: yo que hago aquí, si no puedo hacer pruebas y no tengo cuerpo. Llega un momento en el que intentas superar cada día sin pensar cuando te vas, pero cuando el chip te hace que te tienes que ir es irreversible", explicaba Carmen Borrego.

| Mediaset

Además, la hermana de Terelu Campos ha defendido con fuerza su papel en 'Supervivientes'. "Creo que ha dado muchísimo contenido, otro tipo, pero son imprescindibles para los realities y a la gente le gusta", explicaba en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Antonio Rossi señalaba el reto de Terelu Campos tras 'Supervivientes': "Estoy de acuerdo contigo, es verdad que hemos visto a una Terelu Campos que no está encorsetada. Tiene una imagen completamente diferente. Ahora hay que ver si continúa así o si se le olvida en dos días, no en dieciocho, si después vuelve a la tele y sigue siendo la Terelu Campos de siempre".

"Por mi experiencia te digo que no se te olvida, porque vuelves aquí, la primera semana estás descolocada y a la semana eres consciente de que has superado muchas cosas. A mí psicológicamente me ha ayudado en muchas cosas en mi vida y espero que a ella también le pase", justificaba Carmen Borrego.

Sandra Aladro también entraba en el debate y señalaba el punto negativo de la experiencia de Terelu Campos en 'Supervivientes': "Es muy difícil retarse cuando no hay competición. Sabe que haga lo que haga da igual porque no es que se queda una semana más porque la han nominado o no nominado. Ante esa no competición tiras la toalla más rápido".