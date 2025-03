Nadie esperaba la que ha hecho José María Almoguera en 'Tardear' por Paola Olmedo

El plató de 'Tardear' vivió este viernes uno de sus momentos más tensos con la emisión de una entrevista a Paola Olmedo, ex pareja de José María Almoguera. La aparición de la joven, que mostró el resultado de su cirugía ortognática, ya había sido anunciada días antes. Sin embargo, fue la reacción de José María Almoguera la que captó toda la atención de los colaboradores y la audiencia.

Durante la conversación, Paola Olmedo sorprendió con palabras de agradecimiento hacia Carmen Borrego por el apoyo recibido durante su recuperación y la estancia de José María Almoguera en 'GH DÚO'. "Cuando vi la reacción de mi hijo hacia ella, le vi super feliz, la quiere. Y si un niño te quiere es porque te portas bien con él", comentó.

Además, destacó el respaldo de Terelu Campos en este proceso: "Me escribió un mensaje de apoyo diciéndome que, si necesitaba lo que sea, que no dudara en pedírselo y que todo saliera muy bien".

| Telecinco

Tras la emisión de la entrevista, el programa quiso conocer la opinión de José María Almoguera, que se mostró completamente distante con el tema: "Yo quiero ser claro. Para mí esto es mi pasado, yo ya para atrás ni para coger impulso. Yo ya estoy pendiente de otras cosas, de mi hijo y de mi pareja María que es lo que me interesa".

Los colaboradores de 'Tardear' intentaron ahondar en su postura, preguntándole si había algo en la entrevista que le hubiera molestado. Raquel Bollo le planteó esta cuestión, pero él lo negó: "No me ha molestado, me sorprendió lo que vi pero es que ya no me hace falta volver a verla, es agua pasada, me da igual".

Leticia Requejo, por su parte, insistió en si consideraba excesiva la exposición mediática de Paola Olmedo, a lo que respondió sin titubeos. "Me da igual, que haga lo que quiera, no me parece excesivo. Lo que me parece excesivo es que yo tenga que comentarlo porque es mi pasado", expresó.

Uno de los momentos más llamativos de 'Tardear' llegó cuando Paola Olmedo hizo una referencia a María La Jerezana, actual pareja de José María Almoguera, comentando que "ella se merece algo más". Este comentario no pasó desapercibido y generó una respuesta en el joven: "Yo no voy a hablar de ella ni de su pareja, yo estoy aquí por deferencia para vosotros pero no por gusto. Me da exactamente igual lo que opine sobre este tema porque ella no es nadie para opinar sobre mi relación. Que opine sobre la suya y su macho alfa".

Sine mbargo, cuando 'Tardear' anunció que conectarían en directo con Paola Olmedo tras la publicidad, la sorpresa llegó con la ausencia de José María Almoguera. El colaborador decidió abandonar el plató antes de compartir espacio con su ex pareja, dejando claro que no tenía intención de dar pie a más debates sobre el tema.