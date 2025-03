Alessandro Lequio amenaza a Carmen Borrego con destapar la verdad sobre Terelu Campos

Terelu Campos sigue en el foco de la polémica tras su inesperado abandono de 'Supervivientes'. La colaboradora no ha resistido a tan solo dos semanas de reality y ha decidido poner fin a su aventura. Todo esto ha sido debatido en 'Vamos a ver', pero la tertulia ha girado cuando Alessandro Lequio ha vuelto a sacar a relucir los rumores del pasado sobre Terelu Campos.

"Respecto al último baño de Terelu Campos, con todo el cariño, si le quitas la cabeza parecía una viejecilla que se estaba bañando y eso que es más joven que yo. Eso no es de la enfermedad, es culpa de un estado de forma que se ha estado descuidando toda la vida", arrancaba Alessandro Lequio. Unas palabras que no gustaron a Carmen Borrego, que decidió no entrar: "Es tu opinión y no voy a hablar de eso":

"Yo estoy aquí para opinar, siempre lo he hecho y siempre lo hará, esté quien esté delante. Si algún día tú no estás, no es mi culpa, pero yo seguirá opinando y si estás lo haré también", añadía Alessandro Lequio. "No voy a entrar en ese tema, pero me sigues pareciendo un poco cobarde", respondía Carmen Borrego, que ha acusado al colaborador de 'Vamos a ver' de ser más duro cuando no está ella delante.

| Mediaset

"Lo que me molesta de tus argumentos es que yo no puedo opinar de determinadas cosas porque lo desconozco y no sé lo que hay detrás. Eso se me ha dicho muchas veces, pero aquí estamos todos para opinar de lo que vemos, tú la primera, y hay muchas cosas de las personas que no conocemos", se explicaba Alessandro Lequio.

"No sé si te has confundido o te lo has contado y te lo has creído, pero lo que no podemos contar es lo que no vemos y afirmar que lo hemos visto, que es lo que a mí me puede molestar", sentenciaba Carmen Borrego.

Era entonces cuando Joaquín Prat recordaba los rumores, que apuntaban a que Terelu Campos tenía una secretaria que le llevaba el cenicero por los platós. "Pero si hay testimonios que lo han visto", aportaba Antonio Rossi.

Alessandro Lequio revelará testimonios en 'Vamos a ver'

| Mediaset

Por su parte, Alessandro Lequio mantenía que ha estado presente en esos momentos: "No es una historia, es algo que vi con mis propios ojos. Esto lo quería hablar mañana porque sé que viene Alejandra Rubio para un poco repartir las cosas. Es la madre de Alejandra, por lo que creo que le toca más a Alejandra que a su hermana".

De hecho, Antonio Rossi apoyaba a su compañero: "Hay gente de Telemadrid que dice que así fue y hay testimonios que dicen que así fue. Igual que yo no estaba, tú tampoco, Carmen".

"Hay veces que se cuentan las cosas con cierta o mucha intencionalidad. No es lo mismo que tengas una secretaria y en un momento de publicidad puedas tomarte un poquito de Coca Cola y le lleve el cigarro o el cenicero por el tiempo que tiene, a decir que tiene una persona contratada para que le lleve el cenicero y la Coca Cola. La intencionalidad es otra", se explicaba Carmen Borrego, confirmando, en cierto modo, los rumores.

"Aunque esa persona era su secretaria, pagada por ella y dada de alta por ella, que no se la ponía ninguna productora, le hacía el favor de llevarle la Coca Cola. De ahí a que tiene una persona esclavizada llevándole el cenicero creo que hay un trecho bastante grande", añadía Carmen Borrego.

| Mediaset

En ese momento, Alessandro Lequio soltaba la bomba: "Te puedo garantizar que mañana, cuando lo hable con tu sobrina, voy a traer testimonios de personas que han visto exactamente lo mismo que he visto yo". "Testimonios malintencionados. Aquí, desde luego, en Telecinco, no", defendía Carmen Borrego a Terelu Campos.

"En Telecinco hay otras personas que no puedo meter de por medio que también han visto lo que he visto yo. No me piques porque no quiero hacerle daño a otra gente, pero yo he pedido permiso para que mañana pueda leer los mensajes que me han enviado de gente que han visto exactamente lo mismo que he dicho yo", concluía Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.